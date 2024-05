La via europea alla sostenibilità, conseguenze per le Pmi: forum di Piccola industria nel Museo di Pietrarsa

Venerdì 10 e sabato 11 maggio si terrà a Napoli, presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Via Pietrarsa 16, il Forum di Piccola Industria 2024 dal titolo “La via europea alla sostenibilità: Pmi fra opportunità e incognite”. Per l’importanza dei temi trattati, legati alla transizione sostenibile e alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, quest’anno la Piccola Industria ha deciso di riportare il proprio Forum in primavera, raddoppiando le giornate di confronto. Domenica 9 giugno, infatti, i cittadini dell’Unione sceglieranno quale Europa vogliono costruire e l’industria non può non avere un ruolo centrale nella costruzione del futuro europeo.

L’appuntamento del 10 e 11 maggio sarà dunque l’occasione per discuterne insieme con rappresentanti delle Istituzioni e del credito, manager di grandi imprese capo-filiera, esperti e colleghi imprenditori italiani ed europei. Venerdì, aprirà i lavori Costanzo Jannotti Pecci, Presidente Unione degli Industriali di Napoli; poi ci sarà l’intervento di Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania. A seguire il presidente di Piccola Industria Confindustria, Giovanni Baroni, terrà la sua relazione. Dopo l’intervento di Fabrizio Negri, Amministratore Delegato Cerved Rating Agency, seguiranno tre momenti di approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale, sociale e di corporate governance.

La prima giornata si concluderà con l’intervista a Katia Da Ros, Vice Presidente di Confindustria per l’Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura. I lavori del sabato saranno aperti dai saluti istituzionali di Pasquale Lampugnale, Presidente Piccola Industria di Confindustria Campania e dall’intervento di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, a cui seguiranno un dibattito sul ruolo delle grandi imprese nello sviluppo sostenibile delle filiere e un confronto sulle priorità delle PMI europee anche con rappresentanti di BDI e MEDEF. L’evento si concluderà con un dialogo tra il Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il Presidente di Piccola Industria Confindustria, Giovanni Baroni. A moderare le due giornate Janina Landau, responsabile della sede romana di Class CNBC.