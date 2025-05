La vigilia di un giorno che rimarrà nelle pagine della Storia

In Occidente è appena iniziata la vigilia di un giorno che, comunque si articolerà e terminerà, avrà tutti i requisiti per rimanere in buona evidenza negli annali della storia. Intanto ieri c’è stata già una conferma di quanto sia importante in tali incontri la parte riservata alle questioni economiche.Tale particolarità vale per tutti gli incontri dello stesso genere di quello che ha preso il via a Riad, quello ai blocchi di partenza in Turchia il più vicino nel tempo. Trump è volato fin là con al seguito soprattutto imprenditori, certamente già orientati a impostare rapporti di affari in loco. Sono là per partecipare al Forum Saudita Americano per gli Investimenti, voluto dal principe ereditario Bin Salman. Quindi il Presidente degli USA è lì in doppia veste, quella di capo missione di un pool di imprenditori di alto livello – tra gli altri Musk e Elkann – e, nello stesso tempo, di presidente della prima superpotenza. L’ordine di presentazione non è casuale, in quanto l’evento in corso nella città a cavallo tra Europa e Asia che sta ospitando Trump e il suo nutrito seguito, fornisca al capo missione un alibi credibile alla sua mancata presenza nella città che un tempo era Costantinopoli. Intanto la quattro giorni di Riad ha anticipato e, in parte, messo in ombra, il summit in programma a Istanbul che inizierà, sia concessa la ripetizione, domani. Intanto, dato che sembra ormai inevitabile che Trump possa recarsi in Turchia, sono forti i dubbi che Putin accetti l’invito di Zelensky a incontrarsi sul Bosforo. Probabilmente e malauguratamente ancora una volta si troveranno a aver avuto ragione gli uccelli del malaugurio. Dal primo momento, ormai sono tre anni, quegli stessi non hanno mai smesso di sostenere che le divergenze tra Russia e Ucraina non possono essere credibilmente risolte se non manu militari. Erdogan, premier turco, si sta impegnando al massimo perché da quell’evento si esca con progressi significativi perché l’umanità ritrovi la pace perduta. Ancora una volta agli attori di quella che ormai è diventata una tragedia in tutto e per tutto, viene in soccorso una affermazione in uso nei tribunali dell’ Urbe: “nessuno é tenuto (a fare) quanto è ritenuto (comunemente) impossibile”. Ma è davvero irrinunciabile per il Cremlino fare un passo indietro ? Non sembrerebbe, all’occhio dei comuni mortali, eppure..! Meglio non legare il carro avanti ai buoi, come dicono in campagna, e attendere con fiducia che entrambi le riunioni citate giungano al loro termine naturale. Del resto il dado è stato tratto: si può solo sperare che si fermi sul lato giusto. In caso contrario il tutto andrà a nuovo ruolo, dove e quando non è dato saperlo. Nell’attesa, oltre a perdere tempo prezioso, si saranno bruciate ancora ingenti risorse che sarebbero potute essere utilizzate con maggior diligenza in altri tipi di intervento. La disoccupazione è diventata il vero grande problema di ogni paese che voglia essere considerato industrializzato. Il percorso perverso che ha ridimensionato le aspettative economiche per questo primo quarto di secolo per ora non dà segni di volersi fermare. Chi (soprav)vivrà, vedrà.