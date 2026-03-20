La villa del boss Michele Zaza diventa casa sociale: il percorso educativo di Casa Glo

Martedì 24 marzo alle 10, a Napoli, Casa G.L.O., la villa appartenuta al boss del narcotraffico Michele Zaza e trasformata nel 2010 dalla cooperativa L’Orsa Maggiore in servizio diurno per persone vulnerabili con problemi di autonomia, ospita la presentazione dello studio “Esperienze e nuove sfide. Per riflettere sul riutilizzo sociale del bene confiscato e condividere buone pratiche”, redatto da Gianluca Bove, responsabile del centro, e Nicoletta Gasparini, medico pediatra e socia della cooperativa, con la collaborazione di Maurizio Chiappetta, ingegnere volontario per l’elaborazione della banca dati.

L’incontro, moderato dalla giornalista Serena Bernardo, vede la partecipazione di: Francesca D’Onofrio, presidente L’Orsa Maggiore; Chiara Marciani, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli; Antonio De Lesu, assessore alla Legalità del Comune di Napoli; Nunzia Ragosta, dirigente del servizio beni confiscati del Comune di Napoli; Davide D’Errico, consigliere Regione Campania; Carlo Borgomeo e Stefano Consiglio, Fondazione con il Sud; Simona Di Monte, avvocato generale presso la Corte d’Appello di Napoli; Natalia Sanna, Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Napoli; Maria Clotilde Paisio, dirigente scolastico Liceo Ginnasio Statale Gian Battista Vico; e i membri della cooperativa L’Orsa Maggiore.

“Il monitoraggio che presentiamo – spiega D’Onofrio – mostra come dal 2010, attraverso le attività con i giovani, questi luoghi siano diventati spazi di crescita, dignità e opportunità condivise. La sfida per il futuro è rendere questo modello sempre più sostenibile, non solo economicamente, ma anche socialmente. I beni confiscati non sono solo simboli di riscatto, ma nodi di una rete che costruisce ogni giorno cittadinanza attiva e sviluppo sociale”.

Dal settembre 2021 a dicembre 2024 sono stati effettuati 103 colloqui, con 27 inserimenti effettivi nelle attività del centro. Le difficoltà principali riguardano logistica e livelli di disabilità non compatibili con la mission del servizio. Chi ha partecipato ha acquisito competenze relazionali, consapevolezza di sé e capacità di riconoscere le proprie esigenze.

“Ѐ importante fermarsi per valutare il lavoro fatto in questi anni – commenta Bove – analizzare punti di forza e criticità, condividere buone pratiche e ripensare insieme alla comunità #insiemeperunsogno il futuro di Casa G.L.O.”.

Le attività del centro sono mirate a sviluppare autonomia e integrazione: uscite di piccoli gruppi, esercizi pratici, cura delle routine quotidiane e delle capacità professionali dei giovani. La composizione familiare mostra che solo il 52% dei giovani convive con entrambi i genitori; il restante 48% è distribuito tra famiglie adottive, nuclei con un solo genitore o minoranze familiari. Al momento dell’analisi i ragazzi coinvolti sono 46, con prevalenza maschile e uno spostamento dell’età media verso i 30 anni.

Il 93% dei giovani proviene da Napoli, principalmente dalle Municipalità 1, 5, 9 e 10, mentre il 7% arriva dall’area metropolitana, ridotta a seguito delle difficoltà logistiche accentuate dalla pandemia. Il monitoraggio ha coinvolto i familiari attraverso contatti diretti e digitali, con un tasso di partecipazione del 50%.

Le aree analizzate nel questionario includono: capacità cognitive, relazioni affettivo-relazionali, sviluppo di abilità pratiche e autonomia quotidiana. I risultati confermano l’efficacia delle attività nella costruzione di competenze personali e relazionali, consolidando Casa G.L.O. come “casa sociale” aperta a persone vulnerabili che necessitano di supporto per migliorare autonomia, integrazione e relazioni.

“Fermarsi e riflettere sugli esiti dell’intervento socio-educativo – conclude Gasparini – aiuta operatori e destinatari a fare sempre meglio, consolidando un percorso di crescita condiviso e sostenibile”.