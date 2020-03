La visita di Macron e i doni devoluti: un solo neo

Doni dalla Francia per Napoli, Macron: “Grazie per l’accoglienza”: In conseguenza della visita di Macron a Napoli, successivamente il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto nel pomeriggio la visita a Palazzo San Giacomo del Console generale di Francia Laurent Burin des Roziers, Direttore anche dell’Institut Francais di Napoli a Via Crispi ove risiede il Consolato, che ha consegnato al primo cittadino alcuni doni da parte del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron. I regali consistevano in una finissima porcellana di Sèvres, che riproduce l’effige della Presidenza della Repubblica francese ed una copia del capolavoro di Stendhal “Voyageen Italie”. Il Presidente Macron ha anche voluto autografare il volume con questa frase: “Per Luigi de Magistris come ringraziamento per la sua accoglienza nella città di Napoli che nella conferenza stampa di Palazzo Reale con il premier italiano Conte, nell’ambito del vertice Italo-francese di Napoli il presidente francese Emmanuel Macron non poteva esimersi dal toccare il tema Coronavirus: “Grande solidarietà all’italia e al Governo e a tutte le Autorità sanitarie per il Coronavirus, è molto importante che i nostri ministri della Sanità si siano incontrati martedì a Roma. C’è un coordinamento costante tra i due Paesi. E’ un virus che ci riguarda tutti quanti e la situazione verrà risolta solo con una perfetta cooperazione internazionale. Il coronavirus non si ferma alla frontiere, per quanto ciò possa dispiacere ad alcuni”, alludendo alla richiesta della leader della destra francese, Marine Le Pen, di sospendere il Trattato di Schengen per evitare che l’epidemia possa colpire la Francia. Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macrob è arrivato a Napoli nel primo pomeriggio per il XXXV vertice intergovernativo Italia-Francia. Prima tappa della sua visita partenopea il Teatro San Ferdinando. Il capo dello Stato transalpino è stato accolto all’esterno del teatro che fu di Eduardo De Filippo dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris: “Sono felice di essere qui, in questa città che amo profondamente. Il teatro di Eduardo ha un posto molto importante nella mia vita”, ha detto Macron, che ha salutato i residenti della zona presenti in piazza che lo hanno accolto con applausi. “E’ stato emozionante”, ha detto poi il presidente francese al termine della visita. Dopo la visita al Teatro San Ferdinando, come ampiamente illustrato dai media, Macron e Conte si sono spostati alla Cappella San Severo per una visita al Cristo Velato. Ad attenderli un bagno di folla in Piazza San Domenico Maggiore. Poco prima di entrare nella cappella, i due politici hanno visitato il laboratorio di Lello Esposito, artista napoletano noto per le sue statue di Pulcinella. Tappa per un caffè nella storica pasticceria Scaturchio, con assaggio di babà, ‘ministeriali’ e altri dolci tipici della pasticceria partenopea. Prima di andare via hanno lasciato anche tre caffè ‘sospesi’, nel segno della classica tradizione napoletana. Cena di gala dopo la conferenza stampa al San Carlo offerta da Mattarella. “Sono molto orgoglioso delle belle parole che il Presidente Macron ha avuto per il Teatro San Ferdinando. Mi ha fatto tante domande, conosceva benissimo Eduardo e la famiglia De Filippo. L’ho ringraziato per le belle parole che ha sempre speso per la nostra città. Lui mi ha detto che ama Napoli ed i napoletani. Mi ha chiesto dei nostri giovani. E’ un segnale importante. Napoli oggi con questo vertice mette il sigillo sulla ritrovata armonia tra Italia e Francia. E’ un giorno da ricordare per la città”, il commento del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris. In attesa dell’arrivo di Macron, Giuseppe Conte si è intrattenuto a parlare con alcuni residenti in Piazza Eduardo De Filippo. Il premier ha ascoltato le richieste dei cittadini: “Ho ascoltato le parole delle persone, alcune lamentele di chi abita in questo quartiere, di chi vorrebbe che ritornasse allo splendore del passato e questo è comprensibile. Ne ho parlato anche con il sindaco. Le istituzioni, ma anche i cittadini, devono tutti contribuire al bene comune”. “I francesi si sono sempre sentiti a casa, qui a Napoli. Lo era Murat particolarmente legato alla Reggia di Capodimonte al punto da far costruire il ponte della Sanità per accedervi, lo era Alexandre Dumas direttore degli Scavi di Pompei dal 1861 al 1864 e lo sono oggi io, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Con questo animo francese-napoletano do il mio più caloroso benvenuto al presidente francese Emmanuel Macron. Un increscioso incidente al tendine d’Achille mi blocca in ospedale e mi impedisce di essere fisicamente presente ma sono in costante contatto con il Consolato francese per seguire le fasi del vertice bilaterale Italia-Francia che servirà sicuramente a rafforzare le nostre già solide relazioni culturali”. Queste le parole del direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger. Tante dimostrazioni di affetto, tante cerimonie e ricordi di una storia che ci accomuna e che caratterizza ampie condivisioni patriottistiche che non devono mai andare dimenticate nel tempo. Nel suo discorso Macron ha anche elogiato l’Italia per la sua risposta coraggiosa al Coronavirus: peccato , unico neo , che la vicenda dolorosa del virus che sta mietendo vittime nel nostro Paese, non elude video francesi su tv nazionali e in rete che oltraggiano la nostra supposta rozzità e propensione a dilagare le malattie anche con una semplice pizza, che non fa bene alla consistenza delle parole nobili di un premier . Sarà solo bieca propaganda mediatica che si discosta dalla volontà nazionale che è spesso sancita a livello diplomatico, ma i media registrano comunque umori popolari che preoccupano per la loro simpatia nei confronti dell’Italia.