La visita di Mattarella in Cina, bilancio positivo

Lascia un pesante disagio da smaltire a denti stretti quanto di contraddittorio contengano, per buona sorte non ancora in maniera consolidata, gli spettacoli che riescono a dare le cosiddette pietre miliari del Paese agli italiani e al mondo. Per fortuna gli stessi non si lasciano assuefare dall’ andazzo: solo per abbondare, è bene ripetere che il riferimento va alla giustizia, più precisamente a parte di coloro che la amministrano. Non così quando la Nazione Italia, meglio quanti la rappresentano, va in trasferta, dove riesce a farsi valere, come accade molte volte alla Nazionale di calcio. In questa occasione si vuole ritornare sullo scopo e il significato della visita durata una settimana e conclusasi ieri del Presidente Mattarella al suo omologo cinese XI Jimping. Arrivato nella capitale, accompagnato dal suo ospitante, ha fatto tappa non solo a Pechino ma anche in altre città importanti, soprattutto dal punto di vista economico. Il Primo Cittadino occidentale è tornato in patria non con un carniere pieno di selvaggina, bensì con una borsa riempita da uova e pianticelle. Fuor di metafora, i commenti nazionali e esteri su quella visita sono stati per la maggior parte concordi nel definirla positiva e concreta, quindi riuscita. E vale la pena evidenziare che XI non ha mancato un’ occasione per tessere le lodi del Bel Paese e del suo più alto rappresentante che stava accompagnando. Eppure al Governo di Pechino e alla segreteria del Partito Comunista, qualche mese addietro, quindi di recente, è stata recapitata una missiva con cui Roma comunicava che l’ Italia si tirava fuori dal rinnovo dell’ intesa denominata in sintesi la Via della Seta. Ciò nonostante, in esse era precisato che Roma e Pechino sarebbero rimaste amiche come prima, senza che tra di esse potessero rimanere malintesi. C’è di più. Quando la maxi delegazione, anni addietro fece il tour europeo introduttivo di quel progetto, cominciando proprio da Roma, il Presidente Mattarella, padrone di casa a una cena di gala con quegli ospiti, tra il serio e il faceto ricordò che Marco Polo, quando aprì simbolicamente la”sua” Via della Seta, precisò al Khan sul trono all’epoca, che le merci avrebbero percorso quella strada in entrambi le direzioni. Dopodiché, senza che gli ospiti mostrassero un solo ciglio storto, il Primo Cittadino italiano e i suoi ospiti cenarono insieme dialogando piacevolmente su argomenti di tutt’altro genere. Mao Tse Dong, da dove si trova, avrà fatto finta di non vedere. Se son rose, meglio arbusti cinesi, fioriranno.