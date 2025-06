La Voce di New York acquista America Oggi e ICN Radio

New York, 20 giu. (askanews) – VNY Media Corp., la societa editrice del quotidiano online La Voce di New York, ha annunciato ufficialmente nella propria sede editoriale al 112 East 71 Street, alla presenza del Console generale di New York Fabrizio di Michele, due nuovi importanti ingressi nel proprio portafoglio media. Il più prestigioso è l’acquisto della storica testata giornalistica America Oggi, che dal 1988 diretto da Andrea Mantineo ha rappresentato il primo e unico quotidiano italiano negli Stati Uniti. L’altro nuovo ingresso è ICNRadio.com (Italian Communication Network) che da circa 40 anni racconta in musica e intrattenimento l’Italia agli Stati Uniti.

“Siamo ogogliosi e soddisfatti che America Oggi e ICN radio.com siano entrati a far parte della piattaforma multimediale di VNYmedia Corp.- dice Giampaolo Pioli, presidente e direttore del gruppo editoriale – Queste testate hanno rappresentato due storici strumenti di informazione e servizio per la comunita’ italiana e italo americana degli Stati Uniti, e da oggi contribuiranno ad espandere La Voce di New York, garantendone sempre la sua totale indipendenza”.

Entrambe le redazioni dei due nuovi media VNY sono state trasferite nella nuova sede editoriale di VNY La Voce di New York a 112 east 71 street fra Lexington e Park Avene dalla quale ICN Radio.com produrrà i nuovi programmi mantenendo nel suo palinsesto per tre giorni a settimana lo stoirco “Ciao Tony Show” condotto da Tony Pasquale .

Si arricchisce dunque il patrimonio editoriale e di competenze del quotidiano lavocedinewyork.com, fondato nel 2013 e da oggi sempre più leader erede e testimone del giornalismo italiano e italo-americano negli Stati Uniti, con una media di circa 600.000 utenti mensili (stime VNY-Kinsta) e una Newsletter settimanale di circa 12,000 abbonati.

La redazione del quotidiano digitale e della radio che operano da New York e con contributi dall’Italia è composta da professionisti e corrispondenti delle maggiori testate giornalistiche che risiedono negli Stati Uniti e dalla nuova generazione di giovani bilingue laureati presso le scuole di giornalismo delle università italiane che rappresentano il futuro prossimo La Voce di New York.com. America Oggi e ICNradio.com

La mission è chiara, come si legge nella testata e nella home Page del sito : rimanere “The first Italian English Digital Daily in The US”.