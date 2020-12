La web agency Tublat.com si espande sul mercato italiano e rafforza gli investimenti nell’hosting Linux.

L’azienda ha registrato una crescita doppia nell’anno 2020, con un proporzionale aumento dei clienti e buone prospettive per il 2021.

Tublat.com, la web agency 100% online, specializzata nella fornitura di hosting Linux, registrazione o trasferimento domini, creazione di siti web, blog o e-commerce e servizi di marketing online traccia un bilancio positivo delle attività svolte nel 2020, grazie alle quali ha ottenuto ottimi risultati in termini di giro d’affari e clienti.

Se il 2020 è un anno da dimenticare per molti settori dell’economia, non lo è certamente per quello digitale. A dimostrarlo è il successo ottenuto dalla web agency Tublat.com, che l’ha vista protagonista per la sua offerta di hosting linux, valorizzando, da un lato, le competenze storiche dell’azienda e, dall’altro, portando un forte contributo d’innovazione, non solo tecnologico, alla clientela. Tutto ciò, sarà ulteriormente sviluppato nel corso del prossimo biennio, e sarà il focus su cui si concentreranno gli investimenti dell’azienda nel 2021. L’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente la gamma di prodotti e servizi proposti, grazie ad attività di ricerca, sviluppo e nuovi accordi di partnership, al fine di rispondere in modo sempre più preciso e puntuale alle nuove esigenze dei clienti. A questo scopo, inoltre, Tublat.com prevede di rafforzare tutta la struttura tramite l’inserimento di nuove risorse e iniziative specifiche per la promozione delle sue soluzioni.

Grazie all’esperienza acquisita sul campo, Tublat.com propone a privati, piccole e medie imprese servizi all’avanguardia, sapendo rispondere con celerità alle loro esigenze e assicurandole una nicchia, quella più adeguata, nel mondo digitale. Attualmente infatti, Tublat.com rappresenta una soluzione innovativa e unica sul mercato, accogliendo la collaborazione di numerosi esperti del settore appartenenti a diverse zone del mondo, apportando competenze e conoscenze nuove, riuscendo dunque a rispondere nel migliore dei modi, alla celerità dell’evolversi dei tempi.

Con l’offerta di Hosting Linux, solo per fare un esempio, Tublat.com si offre come punto di riferimento per tutti quei soggetti che decidono di scegliere questo servizio ed avviare in autonomia il proprio progetto online. Ma Tublat.com può offrirsi come partner ideale anche per la creazione di siti web, blog o e-commerce e/o attività di marketing online offrendo loro servizi di Copywriting, Ottimizzazione per i motori di ricerca (Search engine optimization) e la gestione e l’ottimizzazione degli annunci e campagne pay per click sui motori di ricerca e social network. Durante tutto il processo di ideazione e creazione del progetto il cliente avrà sempre una posizione privilegiata dalla quale poter osservare e sempre intervenire, poiché sempre attraverso l’area clienti del sito web gli sarà possibile seguire passo dopo passo tutte le fasi del progetto.

“Accoglieremo il nuovo anno con ottimismo – dichiara Gianluca Iannotta (in foto), Founder di Tublat.com – e siamo sicuri di riuscire ad ottenere ancora interessanti riscontri dal mercato. Quest’anno possiamo affermare con soddisfazione di essere cresciuti molto, arricchendo costantemente la nostra offerta di nuove soluzioni e servizi. Proseguiremo a lavorare intensamente sul nostro core business, fornendo supporto costante e affinando sempre più i nostri servizi, perché il nostro sguardo è rivolto al futuro, cogliere i cambiamenti per garantire ai nostri clienti una risposta sempre più adeguata, cercando di offrire un servizio migliore rispetto ai competitors.”