La Whirlpool: A Napoli non licenzieremo, ma il sito industriale è insostenibile

La Whirlpool “non avvierà la procedura di licenziamento collettivo” per lo stabilimento di Napoli “per rilanciare un dialogo costruttivo” ma sottolinea che va cercata una soluzione condivisa “a fronte di una situazione di mercato che rende insostenibile il sito e che necessita di una soluzione a lungo termine”. Lo si legge in una nota diffusa dall’azienda.

Whirlpool Emea comunica – si legge nella nota – “di essere pronta a ritirare la procedura di trasferimento del ramo d’azienda, a non procedere con il licenziamento collettivo dei dipendenti di Napoli e a continuare la produzione delle lavatrici. La decisione, condivisa con il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, è stata presa con l’obiettivo di ripristinare un clima costruttivo nella trattativa con il Governo e con le Organizzazioni Sindacali: Whirlpool Emea ritiene, infatti, che le attuali tensioni siano controproducenti nella ricerca di una soluzione condivisa, a fronte di una situazione di mercato che rende insostenibile il sito e che necessita di una soluzione a lungo termine”. Whirlpool è convinta – si legge ancora – “che, con maggior tempo a disposizione, si possa ristabilire un dialogo costruttivo e raggiungere una soluzione condivisa per garantire un futuro sostenibile nel lungo termine allo stabilimento di Napoli e ai suoi 400 dipendenti. Alla luce di questo nuovo e importante sviluppo, nei prossimi giorni ripartirà il tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte”.