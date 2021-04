La Whirlpool categorica: Niente illusioni, Napoli è un capitolo chiuso Whirlpool non cambia posizione e intende chiudere lo stabilimento di Napoli. Al tavolo convocato dalla viceministra Alessandra Todde, il rappresentante dell’azienda avrebbe dichiarato, secondo quanto riferiscono delle fonti, che l’Italia resta strategica ma non cambia nulla nella decisione per il sito campano. La scelta di chiudere Napoli viene confermata, anche se – e’ stato detto al tavolo – il gruppo sta registrando un buon trend, è in una fase di crescita, ha chiuso il 2020 con un buon livello produttivo. Todde avrebbe chiesto all’azienda, visti i dati positivi del gruppo, se la strategia aziendale sarebbe stata modificata non solo su Napoli ma per tutti gli altri siti. L’azienda avrebbe sottolineato, secondo quanto riferiscono delle fonti, di non voler creare false aspettative. “Non abbiamo intenzione – e’ stato ribadito – di far ripartire la produzione di lavatrici a Napoli né nessun altra produzione”.