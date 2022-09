La Zecca dedica una moneta a Raffaella Carrà

La scelta di dedicare una Moneta alla soubrette, cantante e presentatrice Raffaella Carra’ – e’ stata indicata da un sondaggio tra i clienti del Poligrafico-Zecca di Stato ma non e’ ancora stata decisa ufficialmente dalla commissione tecnico-artistica insediata presso il ministero dell’Economia. Una valutazione che comunque appare scontata, tanto che e’ gia’ stato identificato in 5 euro il valore del conio.

La Moneta con Raffaella Carra’ sara’ parte della Serie Grandi Artisti Italiani, chiaramente ha un valore nominale ma e’ una serie che interessera’ soprattutto i collezionisti numismatici. Nel 2022 lo stesso omaggio era stato dedicato ad Alberto Sordi. L’attore romano era stato preferito in un sondaggio a Nino Manfredi, Pier Paolo Pasolini e Ugo Tognazzi. L’artista incisore Claudia Momoni, in quel caso, aveva realizzato una Moneta in bronzital cupronichel dal valore nominale sempre di 5 euro, un taglio che non e’ certo in circolazione. La Carra’, nel sondaggio realizzato, ha invece vinto la concorrenza di Anna Marchesini, Anna Magnani e Monica Vitti. Dopo l’approvazione della Commissione artistica, saranno presentati i primi bozzetti con l’immagine dell’attrice e presentatrice e il ministero dell’Economia pubblichera’ i decreti tecnici per il conio e l’emissione. La presentazione ufficiale della Moneta con la Carra’, se la scelta sara’ confermata, e’ programmata a gennaio 2023, in una cerimonia dedicata della Zecca dello Stato e del MEF. Tutte le collezioni numismatiche sono visibili e acquistabili sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.