La7, ascolti in crescita: +16% febbraio 2024, quinto mese consecutivo

Roma, 11 mar. (askanews) – Ottimi ascolti per La7 che nel mese di febbraio 2024 (1-29) raggiunge il 5,1% di share (+16% vs 2023) con 1.1 milioni di spettatori medi (+15% vs 2023) confermandosi per il quinto mese consecutivo al quinto posto assoluto in prime time (20.30/22.30) davanti a Rete4 e Rai2. In particolare nel mese in oggetto, La7 è risultata essere per 11 volte terza Rete dietro a Rai1 e Canale5.

Nella giornata (07.00/02.00) la Tv del Gruppo Cairo Communication – si legge in un comunicato – si attesta al 3,6% di share, che le vale il sesto posto davanti a Rete4 (+7% vs 2023).

Risultati importanti anche sui target pregiati dove la Rete è al secondo posto in prime time sul pubblico alto-spendente 10,7% (+18% vs 2023) e sui laureati 11,7% (+17% vs 2023), dietro solo a Rai1 e Canale5.

Lato web il mese si chiude con un totale 14,5 milioni di browser unici (+14%) e i programmi La7 si confermano i più visti on demand nell’area approfondimento, sia per le stream views (59% del totale dell’area) sia per tempo speso (45%). Sui social sono 7,1 milioni i follower dei profili di La7 e dei suoi programmi (+8%) e 3,3 milioni le interazioni (+207%). In continua crescita anche i podcast con 383mila ascolti (+30%).