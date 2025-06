La7, ascolti maggio 2025: terza rete (dopo Rai1 e Canale5) con 6,3%

Roma, 9 giu. (askanews) – Ancora eccellenti ascolti per La7, in crescita da nove mesi consecutivi. A maggio nel mese Auditel (4/31) con il 6,3% (+3%) e 1,2 milioni (+2%) è, infatti, al terzo posto nella fascia 20.00/22.30 dietro solo a Rai 1 e Canale 5, posizione che tiene saldamente per il quinto mese consecutivo. Se si considera la fascia standard (20.30/22.30) La7 con il 6% e 1,1 milioni, è al quarto posto ad un soffio da Italia1 (6,1).

La Tv del Gruppo Cairo Communication, nel totale giorno (7:00/2:00), realizza il 4,4% (+8%).

Ottimi i risultati sui target pregiati, dove la Rete diretta Andrea Salerno è seconda (20.00/22.30) dietro solo a Rai1, sia nella CSE alta con il 13% di share, che sui laureati con il 14,7% di share, target quest’ultimo sul quale raggiunge il secondo posto anche nella giornata (07.00/02.00) con il 10,5% di share.

Lato digitale, in crescita i podcast su tutte le piattaforme, pari a 985mila (+111%). Sui social network sono 8,4 milioni i follower dei profili La7 e dei suoi programmi (+13%), mentre le interazioni social sono 4,2 milioni (+33%).