La7, da domani L’Ingrediente Perfetto a Tu per tu

Roma, 28 mar. – Da sabato 29 marzo alle ore 11.30 su La7, per tre appuntamenti consecutivi, L’ingrediente perfetto A tu per tu sarà un viaggio speciale dedicato alla regione Sicilia scrigno ricco di cultura, arte, tradizioni e folklore ma soprattutto ricco di eccellenze enogastronomiche uniche al mondo. Racconto reso possibile dalla cooperazione di sette Gal (Gruppo di azione locale) che per la prima volta fanno rete e realizzano il progetto “Discovering Rural Sicily” per la promozione e valorizzazione di un’isola tutta da scoprire. Nello specifico la puntata si aprirà a Menfi, capitale del vino nel 2023 e comune facente parte del Gal Terre del Belice, dove Maria Grazia Cucinotta incontrerà i suoi ospiti seduta al tavolo del ristorante da Vittorio. Uno scenario da sogno di cui ne faranno anche cornice i comuni di Caltabellotta, Sambuca di Sicilia, Montevago, Santa Margherita del Belice, Contessa Entellina, Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi e Santa Ninfa. La prima a raccontarsi a Mariagrazia sarà Giuseppina Torregrossa, scrittrice di successo celebre per le sue opere letterarie intessute di Sicilia, dei colori, i sapori, gli odori, persino degli sguardi di questa terra. A seguire Roy Paci, trombettista, cantante, compositore siciliano che con la sua musica attinge a piene mani alla tradizione e soprattutto al dialetto siciliano, per poi concludere con la bellezza e la bravura dell’attrice catanese Ester Pantano che ha interpretato diversi film di successo che raccontano la sua terra come I Leoni di Sicilia. Protagonisti delle puntate de “L’Ingrediente Perfetto A tu per Tu edizione speciale con la Sicilia” oltre ai racconti dei nostri ospiti saranno però i territori che impreziosiranno il racconto con la bellezza dei loro paesaggi e la bontà dei loro piatti tipici. Saranno raccontati i comuni di Acireale e Aci Sant’Antonio facenti capo al Gal Terre di Aci, San Cataldo e Caltanissetta per il Gal Terre del Nisseno, Taormina e Gallodoro per il Gal Taormina Peloritani, la città di Modica e Ragusa per il Gal Terra Barocca, La citta di Gela e Vittoria per il Gal Valli del Golfo, Mascalucia e San Pietro Clarenza per il Gal Etna Sud. L’Ingrediente perfetto A tu per tu è prodotto dalla Me Production di Roma di Elio Bonsignore, in collaborazione con Cairo RCS Media, scritto da Luca Balsamo e Veronica Moccia, diretto da Jonathan Paladini.