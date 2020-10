L’abbraccio del teatro italiano ad Alba Ammendola Caccavale

di Maridì Vicedomini

Alba Ammendola Caccavale “la Signora del Teatro Napoletano nel mondo” ha lasciato la vita terrena per raggiungere il suo amatissimo consorte Francesco Caccavale. Entusiasta della vita, sempre sorridente, puntualmente dedita al lavoro, la sua unica, grande passione, ed alla famiglia, in primis al marito, al figlio Giuseppe, alla nuora Roberta, che considerava una “vera figlia” ed agli adorati nipoti, Lady Alba ha saputo conquistare nella sua brillante carriera come imprenditrice dello spettacolo, la stima e l’affetto di tutto il teatro italiano, da Proietti a Montesano a Fiorello Giorgio Gaber, Ornella Vanoni, Enrico Brignano, Christian De Sica, Renzo Albore Paolo Conte, Luca De Filippo, al pari di tanti artisti di alto calibro di origine campana quali Serena Autieri, Massimo Ranieri, Lina Sastri, Peppe Barra, Marisa Laurito, Alessandro Siani. L’umiltà e la semplicità che fin da ragazza la contraddistinguevano, la sua disponibilità a rapportarsi con il prossimo di qualunque estrazione sociale, rendevano Alba Caccavale, una donna unica e di grande valore umano e spirituale. A darle l’estremo saluto, questa mattina a Napoli, nella chiesa di San Gennaro in pieno quartiere Vomero, con i familiari, una folla commossa di fedeli, volti noti dello spettacolo come il maestro Giacomo Rizzo, Sal da Vinci con la moglie Paola, Biagio Izzo, Mario Porfito, Gino Rivieccio con la moglie Alessandra, Lello Pirone, Paolo Caiazzo, Andrea Cannavale, Francesco Cicchella, Nicola Grispello, Natalia Cretella Luigi e Annie Grispello,, gli amici di sempre tra cui Enzo ed Annalisa di Paola, Maurizio ed Ada Maddaloni, Gianni e Loredana Ambrosino, ed esponenti del giornalismo campano come Titta fiore, Giulio Baffi, critico teatrale, Bianca D’Angelo, Vanni Fondi. Molto commovente, l’intervento a fine cerimonia officiata da Don Massimo Ghezzi, di Giuseppe Caccavale che ha voluto salutare la madre adorata con parole semplici ma dense di significato. La salma della Signora Alba Caccavale è poi stata trasportata nel cimitero dell’Arciconfraternita della Speranzella dove riposerà per l’eternità accanto al suo amato sposo Francesco.