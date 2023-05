‘L’abbraccio di Matteo‘, sabato sport e inclusione al Circolo Canottieri Napoli

Sabato sport e inclusione al Circolo Canottieri Napoli con la IV Edizione del Tennis Day “L’abbraccio di Matteo”.Continua l’impegno del circolo Canottieri verso il sociale come più volte sottolineato dal presidente, Giancarlo Bracale.

La manifestazione si svolgerà sabato 13 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 sui campi da tennis del Molosiglio. Saranno organizzati giochi ed esercitazioni sportive tra campioni di diverse discipline e giovani atleti con disabilità intellettive, provenienti da Istituti Scolastici ed Associazioni Sportive della Campania che avranno, come partners, gli allievi della Scuola Tennis del Circolo Canottieri Napoli. Massimo Cierro ex-Campione Italiano Assoluto di Tennis in singolo ed in doppio, ex-Davisman e Tecnico Nazionale FIT, sarà testimonial dell’evento e supervisionerà tutte le attività insieme a Maestri, Istruttori della Campania che, insieme a tanti Volontari, hanno aderito alla manifestazione.

Parteciperanno all’edizione di quest’anno gli Istituti: Rocco Cav. Cinquegrana di Sant’Arpino, Novio Atellano di Frattamaggiore, Antonio de Curtis di Melito, Adolfo Pansini di Napoli e l’Associazione Openmind di Caserta.

La finalità dell’evento sportivo è di promuovere l’attività sportiva delle persone affette da disabilità intellettive, praticata in un contesto inclusivo. L’intento è far “Vivere” agli Atleti, alle loro famiglie ed a tutto il Team dei Volontari, dei momenti di Accoglienza, di Inclusione e di Ascolto che attivino pratiche di sistema nelle quali tutti si sentano protagonisti. Il fulcro intorno al quale ruotano le attività sportive è la capacità di creare nuovi ponti relazionali, sui quali far attraversare la Voglia di Stare Insieme. Lo sport, offrendo continue opportunità inclusive, diventa un efficace strumento di crescita, di interazione sociale, di comunicazione e di gratificazione. Nel solco tracciato da Don Giovanni Bosco, lo sport è inteso come Momento di Fratellanza e di Solidarietà.

Non è solo un messaggio di Grande Speranza, è la Reale e Concreta Possibilità di Vivere e, non solo di Esistere, per una Umanità pronta ad Accogliere ed a Includere Tutti in un Grande ABBRACCIO.

L’evento è organizzato dal Comitato Regionale Campania, dal Comitato Provinciale di Napoli delle Polisportive Giovanili Salesiane con il Circolo Canottieri Napoli, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli.