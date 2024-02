Il leader di Azione: “Abbiamo fatto una bella cosa insieme”

Roma, 19 feb. (askanews) – Il leader di Azione Carlo Calenda – promotore della fiaccolata in memoria di Aleksj Navalny, il dissidente russo, morto in carcere in Siberia circostanze misteriose – e la segretaria del Pd, Elly Schlein si sono abbracciati nel corso della manifestazione in piazza del Campidoglio, a Roma.”Abbiamo fatto una bella cosa insieme”, ha commentato Calenda. Accanto a loro anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.