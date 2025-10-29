L’abitare negato. L’altra emergenza silenziosa del Paese

Sfrattati dalla dignità: l’Italia che non ha più una casa. Quando l’ufficiale giudiziario ha bussato alla porta, l’uomo non ha resistito: si è tolto la vita. E’ accaduto a Sesto San Giovanni, in un palazzo di periferia nel quale viveva ormai da tempo. Pochi giorni prima, a Milano, il grido d’aiuto di un padre novantunenne, con accanto un figlio affetto da grave patologia psichiatrica, che dopo una vita nella sua casa e nel suo quartiere storico, si preparava allo stesso destino: uno sfratto esecutivo nonostante l’età, la fragilità del figlio e il legame di una vita in quella casa. Storie di una cronaca recente, ma non isolate. Storie di volti umani di una emergenza abitativa che non fa rumore, che riguarda migliaia di persone in tutta Italia, da nord a sud, attraversa l’Italia in silenzio, tra decreti di rilascio, affitti insostenibili e graduatorie infinite. Dietro ogni porta chiusa non c’è solo povertà economica, ma povertà di diritti, di ascolto, di risposte. Eppure, la casa è il luogo di vita, la comfort zone, luogo sicuro, presidio di salute, luogo di cura e di dignità. Senza un tetto, si sbriciola tutto il resto: legami, speranza, vita. Affitti che non ci sono, centri storici presi d’assalto dai turisti, canoni di locazioni proibitivi. Da nord a sud del Paese, le principali città sono tutte interessate da una delle più forti crisi abitative mai viste prima: ecco come si presenta la mappatura italiana. “Oggi siamo spaventati perché questo fenomeno riguarda noi, la classe media che fatica a trovare casa”, ha affermato il prof. Giovanni Semi, docente di Sociologia delle culture urbane ed esperto di gentrificazione dell’Università di Torino. Questo disagio sociale coinvolge anche il ceto medio, includendo giovani professionisti, famiglie monogenitoriali o mono stipendio e lavoratori precari. Attualmente, circa il 10% delle famiglie italiane vive in condizioni di disagio abitativo, risiedendo in immobili sovraffollati, insicuri o inadeguati. L’altro volto dell’emergenza abitativa si vede negli oltre 40.000 sfratti validati tra il 2021 e il 2024, con un aumento delle richieste di esecuzione. La causa principale è la morosità, legata spesso a canoni d’affitto insostenibili a fronte degli stipendi stagnanti. Dai dati pubblicati dal Ministero dell’Interno nel suo annuale report sugli sfratti relativi all’anno 2024, con dati a dir poco allarmanti, emerge che nel solo 2024 sono stati emessi dai tribunali italiani 40.158 sentenze di sfratto. Si segnala anche un ricorso alquanto frequente di sfratti con richiesta di ausilio della forza pubblica. Il diritto alla casa in Italia sembra ormai inesistente. In Italia le famiglie in affitto sono circa il 20% delle nuclei familiari residenti, rappresentando circa il 45% dei 5,6 milioni di povertà assoluta, ovvero, di persone che non possono permettersi spese minime per condurre una vita dignitosa. Ogni giorno in Italia 150 famiglie vengono sfrattate. Un silenzio assurdo dinanzi alla dignità umana, al diritto all’abitare. Un’occasione però c’è e la fornisce il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- che prevede diverse linee di lavoro dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, improntato sulla rigenerazione urbana e l’utilizzo di patrimonio edilizio in particolari contesti urbani fragili; passando per la Missione M5C- Componente “Coesione e Inclusione” / Intervento 1.3 – Housing First/Emergenza abitativa – rivolta in situazioni acute di marginalità sociale: senza fissa dimora e senza reddito stabile, con percorsi di accompagnamento verso l’autonomia abitativa; sino ad interventi rivolti al miglioramento degli immobili sociali, riduzione dei costi di mantenimento per gli inquilini. Non manca, però, il “ma”, difatti, l’Italia si avvia verso la scadenza del PNRR al 2026, scadenza non prorogabile. Molti progetti, dunque, non vedranno la luce, perché negli Enti Locali manca il personale tecnico, le competenze e le risorse per gestire le gare, le progettazioni complesse. Questo non fa vedere alcuna luce a bandi, appalti e alle esecuzioni. Inevitabilmente si è presentato lo squilibrio territoriale: le regioni del sud e i centri minori soffrono maggiormente i ritardi, aumentando il divario tea nord e sud. Il rischio è quello di fondi bloccati: se i progetti non avanzano, le risorse restano stanziate ma inutilizzate, dunque, bloccate. Inoltre, non tutto è facilmente riprogrammabile: alcune misure hanno vincoli di uso specifici – abitare sociale, rigenerazione urbana. Dei quasi 191 miliardi complessivi, solo poco più del 30% dei fondi PNRR sull’abitare sociale è stato effettivamente speso. Il resto è ancora intrappolato tra burocrazia, rassegnazioni e procedure lente. Le linee dedicate all’housing first e alle soluzioni per la grave marginalità abitative, risultano attivate sulla carta ma deboli nella pratica: pochi alloggi effettivamente consegnati, percorsi di accompagnamento sociale frammentari, scarsa integrazione con i servizi territoriali. L’Italia non può permettersi di considerare la casa un bene accessorio. Ogni sfratto, ogni anziano lasciato solo, ogni famiglia costretta a dormire in auto racconta un fallimento politico, non solo personale. Il PNRR è l’ultima chiamata, la possibilità reale e concreta di restituire il diritto all’abitare quale dignità di un diritto fondamentale. Ma serve governance, coraggio e visione sociale, altrimenti nel 2026 avremmo perso non solo fondi, ma migliaia di persone non avranno un tetto sotto cui vivere.