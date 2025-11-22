L’abitazione principale nella morsa del credito

di Annamaria Spina

La casa è il primo luogo dell’identità, è il punto da cui si parte e quello in cui si torna, il perimetro più intimo dell’esistenza. Eppure, nel sistema economico e normativo attuale, la casa è spesso trattata come una semplice garanzia finanziaria, esposta a ipoteca, pignoramento e vendita forzata. Questa apparente contraddizione, un bene umano considerato come un bene tecnico, è il cuore della riflessione che segue. Da qui nasce l’idea di una possibile riforma che protegga la prima casa senza penalizzare gli istituti finanziari, introducendo un modello di garanzia simile a quello già previsto per le imprese attraverso strumenti come il Fondo di Garanzia MCC e le coperture SACE, ma orientato alla tutela della dimensione domestica.

L’abitazione che una persona chiama “casa” è più di un bene economico, è un rifugio, una radice, un orizzonte di stabilità. Malgrado ciò, nel sistema attuale, quella casa può diventare oggetto di garanzia, ipoteca e pignoramento.

In Italia, la disciplina dell’ipoteca consente al creditore, banca, istituto finanziario o altro, di iscrivere un diritto reale sull’immobile del debitore (art. 2808 c.c.). Nello specifico, quando il debitore contrarre un mutuo e dà la casa come garanzia, l’ipoteca volontaria è lo strumento usato. Se poi si verificano inadempimenti, il bene immobile può essere pignorato e venduto all’asta per soddisfare il credito.

Nel nostro Paese esistono alcune tutele. Ad esempio, la normativa fiscale prevede che la “prima casa” possa essere impignorabile dal fisco se sussistono certi requisiti (unico immobile, residenza, non categoria A/8 o A/9). Tuttavia, questa tutela opera solo nei confronti dell’agente della riscossione, non nei confronti di tutti i creditori privati. Se il debitore possiede più immobili, la tutela decade. Se il creditore è la banca che ha concesso un mutuo con ipoteca, la casa resta vulnerabile.

Questa situazione genera una tensione: da un lato la casa è intesa come diritto fondamentale, dall’altro è gestita come garanzia economica che può essere “mobilizzata” in caso di crisi. In generale, nessun sistema europeo sembra prevedere al momento una tutela assoluta e incondizionata della casa per qualsiasi credito.

Dal punto di vista economico, l’abitazione principale funge da “bene rifugio” e costituisce spesso il patrimonio più rilevante delle famiglie. Quando è soggetta a rischio pignoramento, si aggredisce non solo un bene materiale ma la stabilità familiare, la fiducia nel sistema, il capitale sociale implicito della casa.

Dal punto di vista etico, se consideriamo la casa come diritto umano, appare incongruente che lo stesso bene sia vulnerabile alla logica del credito, dell’azione esecutiva e del debito. Siamo dunque di fronte a un paradosso: la casa è trattata come merce o come garanzia, quando la nostra visione vorrebbe che fosse fuori “dal gioco” della garanzia, almeno fino a un certo livello.

Alla luce della problematica, mi piacerebbe pensare ad una proposta di riforma di sistema che ponga un vincolo protettivo all’abitazione principale e al tempo stesso stabilisca una nuova struttura della garanzia che tuteli anche gli istituti finanziari. Ecco come potrebbe funzionare.

L’abitazione principale, definita come immobile adibito a residenza del debitore, non di lusso e unico o comunque soggetto a condizioni, deve godere di un limite di inviolabilità: non può essere pignorata o venduta forzatamente per crediti ordinari, ad esempio mutuo per acquisto abitativo, salvo casi eccezionali e prorogati.

Le banche e gli istituti finanziari che concedono mutui o prestiti con garanzia abitativa devono adeguarsi ad una garanzia alternativa o integrativa che sostituisca l’azione esecutiva sull’abitazione.

Si introduce uno strumento pubblico-privato di garanzia abitativa sostenibile, che accompagni il mutuo e protegga sia il debitore sia il creditore. In modo analogo a quanto già avviene per le imprese attraverso il Fondo di Garanzia MCC o le coperture SACE, la banca avrebbe una forma di protezione del proprio rischio senza dover ricorrere subito all’esproprio dell’immobile.

Definizione dell’abitazione protetta. Si consideri “abitazione principale” quel bene che è adibito a residenza del debitore e della famiglia, non è immobile di lusso, definito catastalmente o con criteri di valore, è unico immobile di proprietà o soddisfa condizioni di reddito/modesta patrimonializzazione. Solo tale immobile rientra nel “perimetro protetto”.

Regola di inviolabilità. Per questo immobile protetto, in caso di inadempienza del mutuo, il creditore non potrà direttamente attivare l’espropriazione o vendita forzata dell’immobile come prima azione. In prima istanza, la banca deve attivare un piano di ristrutturazione del debito: sospensione, riduzione temporanea della rata. Contemporaneamente, si attiva un Fondo nazionale di garanzia per l’abitazione protetta, gestito dal pubblico con partecipazione bancaria, che interviene come co-garante o sostegno al debitore per un periodo limitato (ad esempio 12–24 mesi), nel caso di evento di crisi, perdita lavoro, shock economico o malattia.

Garanzia alternativa per la banca. In cambio della limitazione dell’azione sull’abitazione, la banca otterrebbe uno sconto del rischio operativo grazie al Fondo pubblico, che condivide parte del rischio; e la possibilità di accedere ad una garanzia statale/semi-statale che copre una quota residua del credito in caso di default, purché le condizioni siano state rispettate (immobile protetto, residenza, reddito massimo, ecc.).

Escamotage di intervento eccezionale. L’espropriazione dell’abitazione protetta sarebbe ammessa solo in casi gravi, ad esempio frode del debitore, valore residuo elevato dell’immobile al netto del mutuo o mancato rispetto del piano concordato, e sempre previa decisione giudiziaria.

Proprio da quest’ultimo principio, che separa l’eccezione dalla normalità, dovrebbe emergere una nuova visione del sistema economico. Un’economia che riconosce che la casa non è un oggetto bensì un fatto umano, un confine sacro, un territorio inviolabile dell’anima. È un archivio della vita di ogni essere umano che raccoglie i ricordi di giorni difficili, splendidi, di trionfi che non hanno un prezzo e che nessuna asta giudiziaria potrebbe mai stimare.

Quando l’economia entra nelle case, non entra soltanto nei beni: entra nelle storie del vissuto personale, e questo concetto fondamentale rappresenta il punto più trascurato delle politiche economiche moderne.

La casa non è un immobile, è un punto fermo e indispensabile del percorso umano. Essa è simbolo di protezione, di accoglienza, di “culla”, di identità. È il luogo dove ci si appoggia quando si è stanchi, il raggio di luce che alle sette della sera taglia il pavimento come una consolazione di calma, il rumore delle chiavi che segnala il ritorno. La casa è la nostra “forma”, la nostra “sagoma emotiva”.

Sottrarre un’abitazione significa alterare la vita di un essere umano, distorcerla, cancellarne i confini. È un’azione che supera la dimensione del debito e tocca la dimensione dell’essere.

L’economia nuova deve avere il Limite. Questo passo rappresenterebbe concretamente una svolta rivoluzionaria e umana, una consapevolezza di evoluzione e di maturità straordinaria. Il limite non impoverisce l’economia: la rende solo più giusta.

La casa non può e non deve essere usata come leva in ogni circostanza, non può essere sacrificata a qualunque crisi, non può essere considerata fungibile come un titolo, un’azione o un credito cartolarizzato.

Proteggere la prima casa non è solo un fatto morale, è anche una scelta strategica. Una società in cui le persone non vivono nella paura di perdere la propria abitazione è una realtà più stabile, più coraggiosa e più produttiva. L’instabilità abitativa è una tassa che pesa sulla mente, sul lavoro, sulle decisioni finanziarie. Eliminare quella paura significa liberare energie.

Le banche, se guardano con lungimiranza, lo sanno: un cliente che non vive nel terrore è un cliente più solido, più fedele e più affidabile. La fiducia è un asset invincibile ed è un pilastro fondamentale della vita e dell’economia.

Probabilmente dovremmo riscrivere il principio di base: non è il cittadino che deve adattarsi al linguaggio delle istituzioni economiche; sono le istituzioni che devono riconoscere che esistono beni sacri che appartengono alla sfera dell’indisponibile, dell’intangibile.

Una società che protegge la casa riconosce la fragilità senza trasformarla in debolezza, riconosce la dignità senza plasmarla in privilegio, riconosce il valore senza mutarlo in prezzo.

Se riusciremo a introdurre questa riforma, a ridefinire la casa come diritto inviolabile e a costruire garanzie diverse, più intelligenti e più umane, avremo fatto qualcosa di raro: avremo riportato l’economia dentro la vita e non la vita dentro l’economia.

La casa è quel luogo sacro in cui tutto si costruisce e comincia. Un’economia che non è capace di custodire i suoi inizi difficilmente potrà costruire un futuro.

Non siamo chiamati a scegliere tra la forza dell’economia e la fragilità dell’essere umano; possiamo crearne una che tenga insieme entrambe le cose. La casa non deve essere toccata, non perché sia un privilegio, ma perché rappresenta l’ultimo luogo in cui rimaniamo interi, l’ultimo spazio in cui siamo ancora capaci di ricomporci, di vivere e di ricominciare. Essa è un diritto sacro, non per legge ma per natura.

Se veramente auspichiamo un’economia che funzioni, che non vacilli al primo soffio del mondo, dobbiamo proteggerla in quel nucleo caldo e fragile in cui tutto prende forma. Solo allora il sistema economico diventerà ciò che dovrebbe essere: non una gabbia, ma un’alleata della vita.

“La casa è il respiro… e togliere il respiro ad un essere umano non è un atto economico… è un atto irreparabile.”