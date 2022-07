Laboratorio Sanità, l’Ordine delle professioni infermieristiche protagonista della due giorni di Napoli

“Un’affascinante sfida e un’importante opportunità”. Cosi Teresa Rea, Presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli, ha definito l’iniziativa “Laboratorio Sanità”, la due giorni di dibattito in programma a Napoli il 7 e l’8 luglio prossimi e che impegnerà le istituzioni sanitarie nazionali (Agenas, Istituto superiore sanità, Conferenza delle Regioni) la Regione Campania, gli ordini professionali nazionali e locali in una discussione sullo stato di avanzamento del Pnrr; su come rigenerare il sistema sanitario; cogliere le sfide del cambiamento e come recuperare i divari delle regioni meridionali con quelle benchmark.

“E’ una grande occasione per la sanità campana, ma anche per la professione infermieristica”, incalza la presidente Rea. “In questa due giorni gli infermieri avranno un ruolo importante. Per questo ringrazio la Regione Campania, la Fondazione Gutenberg e l’Agenas che hanno promosso l’iniziativa. Puntare, come prevede il Piano Integrato di Salute, al miglioramento dello stato di salute delle comunità rafforzando la prevenzione e l’assistenza sul territorio, l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, sostenendo le competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – osserva la Rea – vuol dire dare forza alle professioni infermieristiche. Lo stesso programma della due giorni di Napoli metterà al centro il ruolo e la valorizzazione delle professioni sanitarie e delle direzioni strategiche delle Aziende Sanitarie, che con il loro sapere organizzativo, tecnico e scientifico sono i veri attori del cambiamento che nasce dal basso”.

Il programma

Si parte il 7 luglio – Ore 9,30, Città della Scienza, Sala Averroè – Due eventi a trazione infermieristica: Stati generali della professione – Salute di genere.

L’8 luglio – dalle 14.30 alle 18.30 – sala Newton – gli Ordini nazionali e della Campania animeranno un convegno Ecm dal titolo “IL CAMBIAMENTO NASCE DALLA BASE”. A seguire, tavola rotonda su “Comunità di pratica per l’Assistenza Territoriale. Con: Antonio Postiglione, direttore generale e Coordinamento del SSR, Regione Campania; Antonio D’Urso, vicepresidente FIASO. Intervengono: Barbara Mangiacavalli, presidente FNOPI; Luigi Sparano, FIMMG Napoli; Silvia Vaccari, presidente FNOPO; Antonio D’Avino, presidente FIMP; Gabriele Peperoni, vicepresidente SUMAI Assoprof; Franco Ascolese, presidente TSRM-PSTRP province NA-AV-BN-CE; Giuseppina Piacente, AOU Policlinico Federico II di Napoli.