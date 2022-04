LaborNà, il laboratorio politico napoletano discute di Europa con Roberti, Patroni Griffi e Briganti

Venerdì 29 aprile, alle ore 15, nell’Università degli Studi Federico II a Monte Sant’Angelo, si svolge il momento formativo sul tema: “Ruolo degli Organi della UE nella costruzione di una politica comune”, nell’ambito del ciclo d’incontri organizzato da LaborNà, Laboratorio politico per la Città Metropolitana di Napoli.

Un’occasione di riflessione a 20 anni dalla nascita dell’Unione Europea (trattato di Maastricht, 7/2/1992) e a quasi 33 anni dalla caduta del muro di Berlino (9/11/1989).

Partecipano: Franco Roberti, parlamentare europeo, già Procuratore nazionale antimafia; Andrea Patroni Griffi, professore di Istituzioni di diritto pubblico, presidente Associazione “Per l’Europa di Ventotene. Interviene: Renato Briganti, professore di Istituzioni di diritto pubblico. Modera l’incontro la giornalista Emilia Leonetti.

L’incontro è organizzato nella prestigiosa sede dell’Università Federico II di Napoli – Dipartimento Economia a Monte Sant’Angelo – aula A2 – edificio 2. Per l’accesso in sala è necessario indossare mascherina FPP2; si può partecipare anche tramite piattaforma Teams (link sul sito laborna.it ed è possibile farne richiesta inviando una mail a info@laborna.it).

L’iniziativa è promossa dalle Associazioni VivoaNapoli, Manitese Campania, Asso.gio.ca., La Roccia, Visionair e Viva Flegrea. È realizzata con il patrocinio dell’Ucsi Campania e l’adesione della Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani e delle Associazioni I.p.e.r.s., Spazio Smile, A.Do.S. Campania, UCID Campania e Napoli, Inclusione sociale.

Comitato tecnico: Carlo Lettieri, Renato Briganti, Emilia Leonetti, Flavio Baldes, Francescopaolo Tamma, Gianfranco Wurzburger, Francesco Manca, Gennaro Campanile, Daniela Paone, Diego Consiglio, Gino Garofalo.