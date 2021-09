L’Accademia dei Lincei ospita “Colloquia on Science Diplomacy”

Colloquia on Science Diplomacy dell’Accademia Nazionale dei Lincei, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le Organizzazioni Internazionali e le Rappresentanze Diplomatiche estere in Italia, promuovono i valori della Diplomazia e della Scienza nelle relazioni internazionali, come principi fondamentali da perseguire nel modus operandi e nel modus vivendidella società moderna. Negli Eventi Speciali dei Colloquia, le personalità più importanti delle Istituzioni mondiali e i Presidenti delle più prestigiose Accademie si confrontano sui temi di principale interesse nella comunità internazionale e sulle loro prospettive future.

Comitato d’Onore:

Roberto Antonelli, Elisabetta Belloni, Lamberto Maffei, Giorgio Parisi, Alberto Quadrio Curzio, Ettore Francesco Sequi

Presidente

Wolfango Plastino. programma eventi trascorsi e futuri della I Edizione:

23 novembre 2020 – Evento Speciale Santa Sede

S.E. Paul Richard Gallagher: Fraternità, Ecologia Integrale e COVID-19. Il Ruolo della Diplomazia e della Scienza.

25 febbraio 2021 – Evento Speciale FAO

S.E. Qu Dongyu: Trasformazione dei Sistemi Agroalimentari. Dalla Strategia all’Azione.

14 aprile 2021 – Evento Speciale UNEP

S.E. Inger Andersen: Scienza e Solidarietà per un Pianeta Sostenibile.

15 giugno 2021 – Evento speciale IAEA

S.E. Rafael Mariano Grossi: Atomi per la Pace e lo Sviluppo. Scienza e Tecnologia per un Mondo migliore e più sicuro.

27 settembre 2021 – Evento speciale UNICEF

S.E. Henrietta Holsman Fore: Gioventù nella Diplomazia Scientifica.

29 novembre 2021 – Evento Speciale BCE

S.E. Christine Lagarde