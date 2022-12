L’accanimento terapeutico va sempre evitato, soprattutto nei confronti del Governo

Scatto finale del governo per portare a termine la versione definitiva della legge di bilancio in tempo utile. Quell’impegno è andato assumendo sempre più la connotazione di una missione impossibile. É noto fin dai tempi dei greci prima e dei romani successivamente, che la dea Speranza sia l’ultima a lasciar la scena di ogni lavoro ” teatrale” proposto al mondo anche dalla stessa umanità. Ciò non basta a impedire agli attuali protagonisti di far riferimento a un altro detto, molto usato nei campi, per quanto riguarda il bestiame allevato e le piante coltivate. Esso suona: “Finché c’è vita, c’è speranza”. Considerando l’ attuale situazione della paziente Italia, è agevole prendere atto che, tra i medici che sono al suo capezzale, i governanti, tenda a prevalere la decisione di somministrare alla stessa palliativi, quando non addirittura dei placebo, invece delle cure da cavallo che i suoi mali richiederebbero. Con ordine. Che la paziente Italia avesse da tempo la febbre alta, era un fatto abbastanza evidente già prima dell’arrivo del virus. Indebitamento alle stelle, tasso di disoccupazione in crescita e PIL stazionario, movimentato solo da piccoli aggiustamenti in base d’ anno, queste, insieme a altre, sono le patologie ormai datate che, ancora aggravate, la Paziente manifesta. Tanto è in buona parte il risultato di una forma di inedia, nonchè di abulia, della classe politica e non solo. I casi di risultati da primato del Made in Italy, sia sul mercato domestico che su quello estero, avevano comunque continuato a essere raggiunti, nel decennio conclusosi due anni fa, da un numero limitato di attività produttive di diverso genere. Le stesse non bastavano quindi a fare una massa critica tale da riuscire a contrastare i colpi di coda che la crisi della fine del primo decennio stava ancora sferrando. Essa aveva investito tutto l’ Occidente, partendo dagli Usa. Nel Vecchio Continente era arrivata di riflesso si, ma non pertanto meno perniciosa. Ritornando all’attualità, la cura del Professor Draghi stava producendo i suoi effetti, quando malauguratamente fu interrotta. È noto che, soprattutto tra i docenti universitari, talvolta per non dire molte volte, scattano quelle che nel villaggio sono definite “gelosie di mestiere”. Pertanto, se un docente che sta all’opposizione non si è riconosciuto in linea con la scuola di pensiero che fa capo al Premier, cattedratico anche lui, ha ritenuto giusto far si che il tutto finisse a “schifio”, come con colore viene definito il risultato di episodi del genere in Sicilia. Così è successo nel Bel Paese a inizio estate e, lasciando da parte il confronto qualitativo personale, che in nessun caso è corretto, gli stessi tempi di assestamento del Governo Meloni sono stati più che deleteri. Intendendo per essi quelli relativi all’inerzia di fine mandato del vecchio esecutivo e i successivi dell’ andata a regime del nuovo. Sommati, tali sfasamenti hanno fatto in modo che si sia perso, non senza colpe, tempo prezioso e anche più. Sempreché l’ operato del Governo riesca a far si che il Paese varchi le Forche Caudine di fine anno senza rimanere incagliato al loro interno. Aggiungendo che, per non fare andar perso quanto fatto fino all’ultimo giorno operativo del suo mandato, il Premier uscente Draghi, nel dare il benvenuto a Palazzo Chigi alla neo Premier Meloni, poco prima di congedarsi da lei, le ha affidato un manuale per l’uso. Per dirlo a chiare lettere, con molto fair play il Professore ha consegnato alla Matricola le dispense preparate perché potesse affrontare il difficile corso di studi che stava per intraprendere. Volendola così agevolare a far bene nell’interesse del Paese, avendo lo stesso ben chiara la gravità dei problemi e quale l’urgenza da usare per tentare di tenerli almeno sotto controllo. Sta accadendo da subito dopo dell’andata a regime dell’esecutivo, con l’evidente tentativo di scalzare l’ assetto di potere attuale, che quell’opposizione, che in altri tempi sarebbe stata denominata Vandea, lanci triboli e disponga cavalli di Frisia per evitare che la maggioranza riesca nei suoi intenti, cioè governare fattivamente. Tale atteggiamento riporta alla mente il vecchio paradosso che vedeva un marito automutilarsi per far dispetto alla moglie. Male per gli italiani che si stanno avvicinando al Natale con regali sotto l’albero né graditi, né richiesti. Intanto, più di quanto descritto, il convento non può passare. I Book Makers danno per favorita l’ ipotesi che i destinatari volentieri ne avrebbero fatto a meno.