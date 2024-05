L’accessorio su cui investire per la primavera-estate 2024: la collana multifilo

A primavera inoltrata, si stabilizzano i trend di stagione che, sicuramente, resteranno in auge anche per la prossima estate. Uno dei più gettonati? La collana multifilo di qualsiasi fattura essa sia. In oro, in argento, in metallo… ogni lega (più o meno preziosa) va bene purchè componga un collier multifilo. Monili a fili multipli da indossare uno sull’altro con o senza ciondoli e di varia misura; in pratica, un vero e proprio “multindosso” da sfoggiare sia nelle occasioni più mondane che in quelle più sportive, dalla mattina alla sera. Un accessorio versatile e fashion allo stesso tempo. A cambiare nella “multilayered neckalce” non è la forma ma la sostanza: maglie in oro bianco, giallo, in platino o anche in acciaio ecc… da sovrapporsi “a cascata” per creare un effetto d’impatto e di forte allure. Fili che abbracciano il collo e scendono in maniera sensuale fino al dècolletè da abbinare sia con un abito elegante che con una semplice camicia per un risultato che resta sempre molto chic. Ammessa anche la variante “multilayered necklace” con pendenti (dalle pietre preziose ai semplici charms) per cavalcare i dettami della moda-primavera 2024 (anche se, in verità, già in passato la collana multifilo aveva spopolato sulle passerelle). Una tendenza che non ha lasciato immune il mondo dell’alta oreficeria (su tutti: Vuitton, Roberto Coin, Fope ecc…) con pezzi da collezione con carati di diamanti montati su collier multifili in platino ed oro dai prezzi da capogiro! Versioni più economiche ma altrettanto glamour i collier a due/tre/quattro giri disegnati dagli stilisti per le grandi maison di moda (come Chanel e Dior) ed anche le collane-bjoux da bancarella il cui principio rimane sempre lo stesso: multifili da aggiungere uno sull’altro. Quanto alla lunghezza: si va da collier più corti alle lunghezze estreme dal mood etno-folk. Dunque, ampia scelta di prezzi, materiale, fattezza e composizione; a rimanere uguale deve essere la forma di questa collana multifilo che c’è da scommetterci: è un trend sul quale investire (anche poco) per essere glamour adesso ed anche per tutta l’estate!