L’Acen presenta alla Regione le osservazioni al Piano paesaggistico per Ischia

L’Acen ha presentato oggi, alla Regione Campania, le osservazioni al Piano Paesaggistico Regionale per l’isola d’Ischia. In particolare, si legge in una nota, “si propone: di rendere possibile gli interventi di consolidamento statico e di efficientamento energetico di tutti gli edifici nell’isola di Ischia. Vanno cioè ricompresi anche quelli nel centro storico e gli immobili realizzati prima del 1945, considerando l’alto rischio sismico a cui sono esposti gli edifici meno recenti. Nel caso in cui il consolidamento o l’efficientamento energetico risulti inefficace e/o antieconomico, si chiede che sia consentito l’abbattimento e la ricostruzione degli edifici non vincolati, al fine di migliorarne la sicurezza e ridurne i consumi; di consentire adeguamenti tecnologici e igienici con incrementi di volume tecnico per gli immobili con destinazione turistica e/o residenziale. Si propone, infatti, di consentire una modifica della volumetria esistente per favorire l’adeguamento degli immobili agli standard normativi e alle esigenze funzionali (es. installazione di impianti tecnologici obbligatori); di poter realizzare, nelle sole aree urbanizzate, parcheggi e impianti sportivi; di consentire la realizzazione di interventi, con mezzi meccanici, sui terreni agricoli, per il contrasto del dissesto idrogeologico.

“Le osservazioni e proposte avanzate scaturiscono da un confronto tra esperti e tecnici del settore che abbiamo promosso nelle scorse settimane – ha sottolineato il presidente dell’Acen, Angelo Lancellotti -. L’Associazione, nel condividere l’idea di riqualificare a ‘zero consumo di territorio’, ritiene necessario per garantire lo sviluppo sociale ed economico, consentire alcune specifiche attività che abbiamo illustrato nel merito”.