L’Aci: Auto, boom di immatricolazioni a Napoli: +25,4% nel 2026, volano le elettriche

Cresce il mercato delle auto nuove, trainato soprattutto dall’elettrico, mentre rallenta quello dell’usato. È la fotografia che emerge dall’ultimo report “Auto-Trend” dell’Automobile Club d’Italia relativo al primo trimestre 2026.

Boom delle nuove immatricolazioni

A Napoli, dall’inizio dell’anno, sono state iscritte al Pubblico Registro Automobilistico 8.418 nuove vetture, con un incremento del 25,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato superiore anche alla media regionale: in Campania le nuove immatricolazioni sono state 17.540, pari a un aumento del 22,4%.

A trainare il mercato è soprattutto il segmento elettrico:

+600,7% a Napoli , con le vetture a emissioni zero passate da 296 a 2.074

, con le vetture a emissioni zero passate da 296 a +459,9% in Campania

Dopo le ibride benzina-elettrico, che restano le più richieste (3.195 a Napoli, +37,5%), le auto più vendute sono proprio le BEV (Battery Electric Vehicle).

In calo invece le motorizzazioni tradizionali a benzina:

-19,5% a Napoli

-20,7% in Campania

In controtendenza il diesel: mentre è in calo a livello regionale, a Napoli registra un +5,1% con 615 immatricolazioni. Crollo netto per il Gpl: -45% a Napoli e -39,9% in Campania.

Usato in flessione

Segno negativo per il mercato dell’usato. A Napoli i passaggi di proprietà (al netto delle minivolture) sono stati 36.824, in calo dell’1,9%. In Campania la flessione è stata più contenuta (-1,1%) con 76.264 trasferimenti.

Nel mercato di seconda mano dominano ancora le auto diesel, pur in calo:

-11,2% a Napoli

-9% in Campania

Crescono invece:

elettrico ( +60,6% Napoli, +44% Campania )

) ibrido benzina-elettrico ( +43,1% e +39,7% )

) ibrido gasolio-elettrico (+31,6% e +34,7%)

Aumentano le radiazioni

In crescita anche le auto demolite. A Napoli le vetture radiate sono state 14.313, in aumento del 12,7%. In Campania il dato si attesta a 26.798 unità (+10%).

L’81,5% delle auto radiate a Napoli (79% in Campania) appartiene alle classi ambientali Euro 3, Euro 4 ed Euro 5.

Il tasso unitario di sostituzione è significativo:

1,70 a Napoli (170 auto eliminate ogni 100 nuove)

(170 auto eliminate ogni 100 nuove) 1,53 in Campania

I dati provincia per provincia

Valori assoluti (I trimestre 2026)

Provincia Prime iscrizioni Passaggi proprietà Radiazioni Avellino 1.248 5.907 1.958 Benevento 774 4.112 1.320 Caserta 2.998 13.401 4.429 Napoli 8.418 36.824 14.313 Salerno 4.102 16.020 4.778 Campania 17.540 76.264 26.798

Variazioni percentuali (I trimestre 2026)

Provincia Prime iscrizioni Passaggi proprietà Radiazioni Avellino 6,2 -0,8 2,8 Benevento -6,2 -2,9 -1,0 Caserta 17,1 -2,2 5,2 Napoli 25,4 -1,9 12,7 Salerno 34,1 1,9 13,5 Campania 22,4 -1,1 10,0

L’analisi

“Il rinnovamento del parco circolante anche nel nostro territorio sta seguendo la linea green dell’elettrico – commenta il presidente dell’Automobile Club Napoli Antonio Coppola -. Evidentemente i cospicui incentivi statali, varati lo scorso anno a favore di questo segmento, hanno avuto un positivo impatto sul mercato. Sarebbe perciò auspicabile proseguire lungo questa strada. Purtroppo, però, i cupi scenari internazionali estendono preoccupanti ombre sul futuro. Stante l’attuale stato di guerra in Medio Oriente, infatti, difficilmente si potrà confermare l’incoraggiante trend che ha caratterizzato il primo trimestre dell’anno. Senza pace il rischio è solo di andare incontro ad una globale recessione come paventato pure dal Fondo Monetario Internazionale”.