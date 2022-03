L’Aci Napoli espone la bandiera dell’Ucraina. Antonio Coppola: Pronti a dare assistenza ai profughi

“L’Aci Napoli, ente di diritto pubblico non economico, a base associativa, necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, esprime la massima solidarietà alla popolazione ucraina, vittima di una brutale, sanguinosa e ingiustificabile guerra”. E’ quanto si legge nella nota diffusa dall’Automobile Club, scritta “per manifestare la sua partecipazione al dolore che questa comunità sta patendo, con encomiabile sacrificio e dignità”. L’Aci Napoli esporrà presso la propria sede e nelle sue delegazioni la bandiera dell’Ucraina, invitando i propri Soci a fare altrettanto. “Inoltre, è pronto a dare – continua la nota -, in collaborazione con il Consolato di questo Stato, assistenza ai profughi in materia di circolazione stradale. Si tratta, spiega il presidente del sodalizio partenopeo, Antonio Coppola, di un piccolo, ma significativo gesto che vuole esprimere vicinanza a chi soffre, speranza in un’immediata cessazione delle ostilità e, soprattutto, difesa della libertà che, in questo momento, è rappresentata dai colori giallo e blu della bandiera dell’Ucraina”.