L’Aci Napoli per la sicurezza stradale: il presidente Coppola incontra il Comandante provinciale della Gdf

Legalità e sicurezza stradale, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Paolo Borrelli, in visita all’Automobile Club Napoli

Cultura della legalità, educazione e sicurezza stradale sono stati i temi al centro dell’incontro, oggi, presso la sede dell’Automobile Club Napoli, tra il Comandante della Guardia di Finanza di Napoli, Gen. B. Paolo Borrelli, ed il Presidente dell‘Automobile Club Napoli, Antonio Coppola.

Nel corso della visita il Presidente Coppola ha conferito al Comandante Borrelli l’associazione onoraria all’Aci, mentre quest’ultimo gli ha consegnato un’apposita targa della Guardia di Finanza, quale suggello di un’intesa volta a prevenire gli incidenti stradali, contrastare i comportamenti illeciti come la sosta abusiva ed il ricorso fraudolento all’esterovestizione dei veicoli.

L’incontro si è chiuso con l’impegno del Presidente Coppola e del Comandante Borrelli di intraprendere iniziative comuni orientate alla promozione e valorizzazione della “mobilità responsabile”. Il primo passo compiuto in tale direzione è stata l’adesione del Generale al “Club dei tifosi della legalità”, la campagna di sensibilizzazione dell’ACI Napoli, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e con la benedizione del Papa, per valorizzare la cultura del rispetto delle regole e della mobilità sicura e responsabile. Al “Club” hanno già assicurato il loro sostegno, in qualità di testimonial, numerosi e prestigiosi esponenti delle istituzioni e della società civile, nonché eminenti autorità militari e religiose..