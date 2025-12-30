L’acqua e l’ambiente, Consac incontra gli studenti

Dal servizio Idrico Integrato alle fasi del ciclo dell’acqua (captazione, distribuzione, ecc.); dalla potabilizzazione ai controlli di qualità, alle sempre più necessarie buone pratiche quotidiane da mettere in atto (tra cui la protezione dei contatori dal gelo). Tutti argomenti, al pari della visita alla Centrale Operativa del Sistema di Esercizio e Telecontrollo e alle diverse attività interattive sviluppate, che hanno interessato, e non poco, i giovani alunni della scuola Torre-De Mattia. Anche quest’anno, infatti, si è rinnovata l’iniziativa di Consac, che ha organizzato una giornata didattica con una scuola del territorio: l’Istituto Comprensivo Vallo della Lucania-Novi Velia, classe seconda della Torre-De Mattia, appunto. Un progetto di educazione ambientale promosso già da diverso tempo dalla società guidata da Gennaro Maione, curato da Maria Rosaria Pirfo. Iniziativa che si è conclusa con tanto di questionario finale e consegna – da parte di Consac – di borracce rigorosamente riutilizzabili a studenti e insegnanti. “Si tratta di una delle tante iniziative in tema ambientale che comunque andremo a intensificare con e nelle scuole soprattutto per dare una informazione sempre più aggiornata e attenta sul corretto utilizzo della risorsa idrica”, così il presidente Gennaro Maione.