L’ad Anas Claudio Andrea Gemme eletto presidente dell’Associazione mondiale della strada

Claudio Andrea Gemme, ad di Anas (società del Gruppo Fs), è stato eletto presidente del Comitato nazionale italiano di Piarc Italia (Associazione mondiale della strada). Entrano a far parte della nuova governance come vice-presidenti due capi dipartimento del ministero Infrastrutture e Trasporti, Enrico Maria Pujia e Stefano Fabrizio Riazzola. Domenico Crocco (Anas) viene confermato primo delegato di Piarc Italia e segretario generale. “L’Associazione mondiale della dtrada Piarc – ha dichiarato il neopresidente Gemme – rappresenta un importante strumento sia per la condivisione del know how e delle best practice di Anas a livello internazionale che per l’approfondimento e il confronto con gli Associati su tutti i temi relativi alla strada, al trasporto stradale e alla sicurezza. Il mio obiettivo è di porre la massima attenzione, a livello internazionale, su alcune tematiche di grande attualità che saranno al centro dei lavori del prossimo quadriennio: il futuro della mobilità con la priorità della sicurezza stradale, la digitalizzazione delle strade sia per il controllo del traffico che per il monitoraggio dello stato di salute delle infrastrutture, le best practices nell’utilizzo dell’energia anche per centrare, con la necessaria gradualità, l’obiettivo della sostenibilità”. Sono tutti obiettivi, ha precisato Gemme, “che rappresentano priorità per Anas e per tutti i gestori di strade e che avremo il privilegio di affrontare confrontandoci con i colleghi di tutto il mondo, mettendo a fattor comune il sapere tecnico, le sperimentazioni, i risultati, le esperienze, le migliori pratiche in un’ottica di condivisione”.

Piarc, cento anni di storia

Piarc, fondata agli inizi del Novecento, è la più antica e qualificata associazione internazionale del settore strade, che coinvolge 129 governi e 142 stati. L’associazione mondiale si occupa di ingegneria, politica e gestione delle reti stradali e ha lo scopo di favorire il progresso in campo stradale in tutti i suoi aspetti, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle reti stradali, di studiare i problemi della sicurezza stradale e rappresentare il punto focale di interscambio delle tecnologie stradali nel mondo. Il Ministero delle Infrastrutture ed Anas sono soci di diritto di Piarc Italia, che comprende i massimi stakeholder di settore in rappresentanza delle amministrazioni stradali, dei concessionari autostradali, del mondo universitario e delle imprese specializzate. In collaborazione con gli ordini professionali tecnici e con l’Associazione dei comuni italiani, Piarc Italia organizza anche eventi formativi di alto valore tecnico, con l’obiettivo di una diffusione capillare del miglior sapere tecnico internazionale anche attraverso la valorizzazione dei giovani talenti.