L’addio del console Usa Tracy Roberts-Pounds: Grazie Napoli. Qui c’è un potenziale straordinario

“Essere Consoli generali degli Stati Uniti a Napoli è stato per me non solo un grande onore ma soprattutto un privilegio profondo e personale. In questo tempo ho avuto il dono di conoscere una terra ricca di cultura bellezza e straordinario potenziale”. Ad affermarlo in un post pubblicato ieri sulla pagina Facebook del Consolato generale degli stati Uniti a Napoli, è Tracy Roberts-Pounds, giunta alla fine del suo mandato triennale nel capoluogo campano. Qui, ricorda la Console “ho incontrato imprenditori innovativi, studenti pieni di talento, artisti, istituzioni determinate a costruire il cambiamento. Insieme abbiamo lavorato su temi cruciali: dall’economia alla sicurezza, dall’istruzione agli scambi culturali e ogni passo avanti lo abbiamo fatto insieme come partner, come amici uniti da una visione condivisa”. “Adesso, più di ogni altra cosa – ha aggiunto Roberts-Pounds – ciò che porterò con me è la certezza che il legame tra Stati Uniti e Sud Italia è forte, dinamico e ricco di futuro”. “Io ci credo davvero – ha affermato la Console Usa -: credo nella forza di questo legame, credo nel potenziale che abbiamo insieme di costruire un mondo più sicuro più prospero e più forte, non solo per noi ma anche per le generazioni future. Porterò sempre con me il sud Italia e la sua energia”. E ha concluso: “Questo non è un addio, ma un arrivederci.