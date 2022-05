L’addio di Insigne al Napoli, messaggio prima della partita: Sempre nel mio cuore

“Grazie a tutti voi, grazie alla citta’ nella quale ho gioito, sofferto e anche litigato qualche volta. Ma lo abbiamo fatto sempre insieme. Ogni addio lascia un po’ d’amaro in bocca e so che mi mancherete. Ma i momenti indimenticabili che ho vissuto con voi li portero’ per sempre con me”. Un Lorenzo Insigne emozionatissimo ha salutato con un breve discorso pronunciato al centro del campo i cinquantamila tifosi accorsi allo stadio Maradona per rendergli omaggio. Insigne e’ stato accolto sul terreno di gioco, prima dell’inizio della gara con il Genoa, dai compagni di squadra, dall’allenatore Spalletti e dal presidente De Laurentiis al quale i tifosi hanno indirizzato una sonora bordata di fischi. Solo applausi e cori d’incitamento invece per Insigne che era accompagnato sul campo dalla moglie e dai due figli. Mertens gli ha consegnato una maglietta speciale con il numero 24 e Koulibaly un quadro interattivo sul quale potra’ rivedere tutti i piu’ importanti momenti vissuti nel Napoli, a conclusione di una lunghissima esperienza, con 433 partite giocate. In curva B e’ stato esposto uno striscione con la scritta: ”La tua maglia piu’ di tutte pesava perche’ era di chi veramente l’amava. Tu l’hai indossata con estro, orgoglio e dignita’ del fiero figlio di questa citta”’.