L’addio di Stephane Lissner: Lascio un San Carlo in salute nonostante le interferenze della politica

Anni “passati velocemente”, attraverso il Covid e cambi di norme che hanno intralciato per qualche mese il suo cammino, ma Stephane Lissner lascia il ‘suo’ San Carlo “con profonda gratitudine”, certo di aver gettato le premesse per la sua “stabilità, la cosa più importante”. L’ormai ex soprintendente, dopo il consiglio di indirizzo che ieri ha certificato l’ultimo dei cinque anni di mandato con bilanci in equilibrio, non nasconde luci e ombre di un periodo iniziato nel segno della pandemia e delle sfide, contrassegnato da una incrollabile volontà di non fermarsi mai. Puntualizzando bene che “la qualità del lavoro che ho fatto durerà a lungo”, anche perché è stata una costruzione di squadra, e che “la politica non fa sì che ciò che è fondamentale per il teatro, la stabilità, possa essere perseguito. Non si può cambiare d’improvviso la gente in un teatro, è importantissimo dare continuità. Ma la politica si è mostrata retrograda in Italia rispetto altri Paesi”. “Voglio ringraziare la stampa che ha seguito il nostro lavoro; il pubblico sempre più numeroso, non solo napoletani o italiani ma anche molti stranieri; i lavoratori cui ho proposto sfide importanti e difficili e la parte artistica, quella tecnica e l’amministrazione hanno risposto con grande impegno, e per me non era un fatto ovvio”, premette Lissner. “Quando sono arrivato ho detto che la priorità era lasciare stabilità economica, sociale e artistica – aggiunge- dal punto di vista economico, la situazione del teatro è migliorata, lascio un patrimonio consolidato a 52 milioni di euro, sufficienti ad affrontare il futuro. Abbiamo avuto bilanci in pareggio per 5 anni, bilanci che non è stato facile ottenere con il Covid e il teatro chiuso. Niente ricavi e stipendi bassi ai 400 dipendenti. Abbiamo fatto i corsi di formazione per aiutarli”. Dopo la pandemia, dice ancora Lissner, glissando sulla interruzione del suo contratto in virtù di un decreto legge cui ha risposto in tribunale, “ci sono state altre vicende. Non è stata una passeggiata, ci sono state difficoltà che non è il momento di ricordare, ma qui a Napoli e in teatro ho trovato una famiglia e una squadra. Con Emmanuela Spedaliere (dg del teatro, ndr.), Ilias Tzempedonidis (coordinatore dell’area artistica, ndr.) Fabrizio Cassi (direttore del coro, ndr.) e Daniel Ettinger (direttore musicale, ndr.) abbiamo fatto un lavoro e la qualità di questo lavoro durerà a lungo”. Il San Carlo, spiega ancora, è un teatro che “ha fragilità. Dobbiamo difendere questa istituzione, è la nostra missione”.

“È un teatro del Sud – elenca Lissner, entrando nel merito – zona in difficoltà nel Paese. Non è considerato come deve esser considerato. Poi ci sono i contributi pubblici, che non sono adeguati alla storia di questo teatro, e, anzi, sono diminuiti. Però sono cresciuti i nostri ricavi propri, biglietteria, visite private, iniziative e concessione di spazi. E infine c’è la fragilità legata alla politica. Non è normale che il teatro debba subire i problemi che ci sono tra Regione e Comune. Come mai queste sue istituzioni non si possono mettere d’accordo per difendere una loro istituzione e l’istituzione del pubblico? Per questo dobbiamo essere pronti a difenderlo, dobbiamo resistere”. Le frizioni tra i soci pubblici della Fondazione che regge il Massimo napoletano, riflette l’ormai ex soprintendente, frenano anche una presenza maggiore di privati: “Per ottenere il loro sostegno bisogna far capire che il teatro è sostenuto dalla parte pubblica. Se si capisce invece che all’interno ci sono contrasti, non è d’aiuto. Il privato ha bisogno saggiare la qualità del teatro, e noi l’abbiamo dimostrata, e la sua stabilità. E questa, le istituzioni pubbliche non l’hanno mostrata”. “La politica non può interferire con la gestione di un teatro – il suo affondo – e ogni tanto bisogna dire ‘no’ alla politica, se no entriamo in un mondo che diventa pericoloso”. Tra gli aspetti della sua esperienza napoletana per lui “fondamentali”, i progetti rivolti al sociale messi in piedi dal Lirico più antico al mondo, nonché “la collaborazione con i sindacati”, dato che per lui “il bene di chi lavora è una priorità, e i lavoratori sono tutti uguali, non c’è differenza tra un macchinista e un corista. Senza uno, gli altri non possono lavorare”. Lissner rivendica poi come il San Carlo sia diventato un riferimento per gli artisti di tutto il mondo. “Siamo riusciti a consolidare i rapporti. Alcuni sono venuti con me per la prima volta a Napoli, molti erano stati con me a Milano e a Parigi. Quando ho portato i primi nomi in piazza Plebiscito durante gli anni della pandemia, c’era chi sosteneva ‘vengono a Napoli perché c’e’ il Covid’, invece sono tornati in tutte le stagioni. Artisticamente penso che il San Carlo è riuscito a trovare la sua posizione in Italia e in Europa, e questo ha avuto riflessi anche sul pubblico. Oggi il teatro è quasi sempre pieno. Il primo pubblico è napoletano, ma ci sono anche italiani e stranieri”.

Il San Carlo inoltre ha un unicum rispetto altri teatri, per la sua acustica, la sua struttura e la sua capienza. “L’opera è musica e teatro e questo palcoscenico consente questa teatralità”. Il suo appello è a “difendere questo mondo della lirica”. La stagione 2025/26 “abbiamo iniziato a costruirla, e Ilias continuerà a fare da solo, ma è chiaro che per convincere cantanti e direttori di orchestra a venire, devi garantire di essere presente e questo è un problema. Sarà lui ora a difendere la programmazione, e la sua presenza garantirà perché la richiesta degli artisti a un certo livello è questa”, spiega ancora. Qualcosa di brutto e qualcosa di bello da ricordare di questi anni? “Niente, perché è vita c’est la vie”.