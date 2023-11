Lagarde attacca criptoasset: usi illeciti e spesso associati a odio

Roma, 24 nov. (askanews) – Criptoattività e criptovalute sono “altamente speculative”, si prestano a usi illeciti e risultano anche facilmente associate “all’odio” nell’ambiente “social”: la presidente della Bce, Christine Lagarde, si mostra sempre più ostile a questo segmento. “Quello che abbiamo visto negli ultimi mesi, con Tera, con Luna, con Ftx e ora con Binance penso dimostri il punto che i cripto sono asset altamente speculativi. La gente può volerci investire ma deve essere pronta perdere tutto e i cripto possono essere usati anche come strumento molto malevolo, per pagare transazioni che altrimenti sono punite come reati e ritenute non accettabili”, ha affermato durante un dibattito con un gruppo di circa 200 giovani, organizzato dalla Bundesbank a Francoforte.

“Ho una opinione molto bassa dei cripto e sono anche preoccupata dal livello di odio che viene associato alla comunità cripto. La gente deve essere libera di investire dove vuole e di spreculare quanto vuole, ma non deve essere libera di partecipare a transazioni criminali e di insultare chi si esprime contro questo. Nelle prossime tre ore – ha pronosticato Lagarde – il mio profilo social sarà bombardato da messaggi orribili e cose di questo tipo. Ma continuo a pensare quello che ho appena detto”.

In generale le banche centrali non hanno mai avuto particolari simpatie per i cripto asset e le cripto valute. La Bce, poi, ha mostrato una linea sempre più critica, mentre porta avanti il suo progetto sull’euro digitale.

“Tra l’altro – ha concluso Lagarde – per quelli di voi che non lo conoscono, vi incoraggio di approfondire davvero perché Binance abbia fatto un accordo da 3 miliardi dollari con le autorità Usa e perché il suo amministratore delegato si sia dimesso: è piuttosto eloquente”.