Lagarde: “Con l’inflazione al 2% obiettivo Bce raggiunto”

Roma, 1 lug. (askanews) – Con l’inflazione dell’area euro al 2% “non dico missione compiuta ma dico obiettivo raggiunto”. Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, durante un dibattito al forum annuale a Sintra, in Portogallo, ha commentato gli ultimi dati pubblicati da Eurostat.

“Siamo al 2%. Questa è l’ultima lettura e anche l’obiettivo che abbiamo e la nostra previsione che i nostri tecnici hanno indicato per il medio termine. Quindi non dico missione compiuta ma dico obiettivo raggiunto e direi che dobbiamo cominciare a riconoscerlo”, ha detto.

“Abbiamo fronteggiato un massiccio numero di shock e ora siamo in questo processo di disinflazione. Stiamo fronteggiando molta incertezza dalla frammentazione e dagli sviluppi geopolitici, che sono preoccupanti in generale, ma che stanno anche causando rischi bivalenti per l’inflazione. Quindi dobbiamo continuare ad essere estremamente vigilanti e a onorare il nostro obiettivo. In questo momento – ha ribadito Lagarde – siamo in una buona posizione per navigare le acque incerte che fronteggiamo”. Una formula che ha già utilizzato altre volte e che viene interpretata come un segnale di pausa sui tagli dei tassi per il direttorio di luglio. (fonte immagine: ECB).