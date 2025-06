Lagarde convinta: “Questo è il momento globale dell’euro”

Roma, 17 giu. (askanews) – “Questo è il momento globale dell’euro”. Continua a dirsene convinta la presidente della Bce, Christine Lagarde, stavolta con un editoriale sul Financial Times.

La tesi su cui l’istituzione monetaria, assieme altre istituzioni europee, spinge da settimane è che con i rimescolamenti degli equilibri globali innescati dai cambiamenti geopolitici e dai dazi dell’amministrazione Trump, alcuni cardini dei passati decenni vengono rimessi in discussione, tra cui “anche il ruolo dominante del dollaro statunitense”.

Questo crea un’opportunità di aumentare il posizionamento globale dell’euro, cosa che “porterebbe benefici tangibili – prosegue -: costi di finanziamento più bassi, minore esposizione alle fluttuazioni valutarie e isolamento da sanzioni e misure coercitive”.

Ma, è sempre la tesi della presidente Bce, questo richiede misure per rafforzare i pilastri fondamentali dell’Unione europea: credibilità geopolitica, resilienza economica e integrità istituzionale e normativa.

E quindi bisogna affrontare le sfide strutturali, come la crescita economica rilento, ma anche la frammentazione dei mercati dei capitali in Europa e anche “l’offerta di titoli sicuri di alta qualità”, su cui secondo Lagarde l’Unione è in ritardo. “Dobbiamo agire risolutamente per assumere maggior controllo in Europa del nostro destino”.