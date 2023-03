Lagarde, Gentiloni, Visco e gli altri: un coro in cui ognuno canta come più gli aggrada

Peccare di eccesso di zelo talvolta può essere utile quando non proprio necessario. In questi giorni, in occasioni diverse, in patria e fuori, quegli italiani di qualità che si occupano di economia ai vertici di diverse istituzioni stanno facendo sentire ben impostata la propria voce. Fatto ancora più rilevante è che ciò sta avvenendo sia da parte di chi si occupa di quella scienza per un incarico tecnico, sia di chi lo fa per un mandato politico. Partendo da una comune osservazione di quanto sta accadendo in ambito EU, precisamente da quanto sta mettendo in atto la Bce, viene fuori facilmente un’ affermazione. Se la Presidente Lagarde si occupasse anche di filosofia, certamente potrebbe essere definita una sofista post litteram. È noto che sta annunciando urbi er orbi che la banca da lei presieduta seguirà una politica di rincaro del costo dell’ euro a colpi di 50 punti per volta, il primo a metá del mese in corso, per arrivare a fine anno intorno al 5% se non più. Con il dovuto rispetto per Madame la bànquiere e la sua professionalità, la politica monetaria che sta attuando in questi ultimi tempi ricorda da presso il comportamento di quanti praticano l’arrampicata libera. Vale a dire che molti degli appigli da lei usati per salire insieme all’ euro sulla parete del costo dell’ euro sono estemporanei. Li attinge a scatola chiusa dal suo omologo d’oltreoceano, Jerome Powell, presidente del contraltare della Bce, la Fed, la banca centrale americana. Nonostante i presupposti per fare quella scelta così drastica siano volatili e non omogenei, la Presidente della Banca Centrale Europea, a metà del primo trimestre dell’ anno, si è spinta a fare dichiarazioni di intenti fino al 31 dicembre 2023. È pur vero che nei campi è uso dire che “chi si troverà approviggionato per tempo, mangerà all’ora stabilita”, ma c’è un limite a ogni cosa. Si sta combattendo una guerra, quella della Russia contro l’Ucraina, ai confini con l’Europa. La stessa sta evolvendo giorno dopo giorno, più o meno disastrosamente, in base alle paturnie di chi decide dentro le aule del Cremlino. Tutto ciò induce a riflettere con attenzione. Pensare di poter programmare così a lungo sembra essere il comportamento più di coloro che usano la sfera di cristallo che di tecnici con uso di cervello. Senza contare che l’inflazione, passi il gioco di parole, è un infezione del sistema economico che nella EU trae origine da cause diverse da quella in atto negli Usa. Il caro energia, oltre l’ Atlantico, si è fatto sentire in maniera decisamente meno disagevole che non nel Vecchio Continente. Le reazioni di Gentiloni in qualità di presidente della Commissione Economica della EU e di Visco quale Governatore della Banca d’ Italia non si sono fatte attendere. Il primo ha espresso un ampia panoramica dello stato attuale e di quello prospettico dei conti del condominio Casa Comune. Senza tralasciare un occhiata anche ai bilanci dei singoli condomini, per avere un quadro il più possibile completo dello stato dell’ arte. Il Presidente della commissione economica della EU è partito da una premessa: a fine anno scadrà la sospensione del patto di stabilità. Sicuramente bisognerà ritornare a introdurre criteri e regole per mettere di nuovo sotto controllo il debito pubblico dei vari paesi della EU. Le regole sospese due anni e passa orsono, oramai sono superate. L’ economia di ognuno degli stati membri è ancora in convalescenza e quindi ha bisogno di cure adeguate, da somministrare al tempo giusto. Tanto non si può stabilire con largo margine di anticipo, perdurando la situazione appena descritta. Un aumento simile allo sprint iniziale delle automobili di F.1 del costo dell’ euro, come preannunciato dalla Signora Lagarde, equivarrebbe a un colpo ben assestato a ciascuno dei paesi interessati. Potrebbe assumere difatto aspetti fortemente nocivi, seppure bizzarri, del tipo reazione a catena. Per fare un paragone irriverente, potrebbe succedere che, per curare un appendicite -l’ inflazione- si corra il rischio di procurare ai pazienti – i paesi della Eu- una peritonite -una serie di crisi aziendali di ogni genere- ben più pericolosa della prima. Si è fatto sentire a tal riguardo anche il Governatore della Banca d’ Italia, toccando altre corde dello stesso strumento. È andato oltre l’aspetto tecnico e numerico del problema, già da lui affrontato pochi giorni fa, anche se in maniera meno rampante. Il leitmotiv che ha improntato la dichiarazione di Visco è stato un tema molto attuale, quello delle aspettative degli italiani, in uno con la fiducia. Per ritornare all’ambiente medico, il Professor Veronesi, oncologo, diceva che, per il superamento di quel male, molto influisca la volontà del paziente. Se tale volontà è inficiata da allarmismi non giustificati appieno, la vicenda si complica. L’invito di Visco ai suoi colleghi europei, compresa la Presidente della BCE, è di procedere all’unisono secondo gli accordi presi in tempi non sospetti. È necessario andare avanti compatti, questa la sostanza degli stessi. Alla Coldiretti qualcuno degli associati più anziani ha osservato che i banchieri centrali devono agire come i buoi che tirano un carro, cioè avanzare in schiera. Così facendo, riescono a neutralizzare il cosiddetto “bue falso”, che procede in maniera disordinata. L’ Italia intanto ha incassato un’ altra tranche dell’ Ngeu destinato al finanziamento del PNRR. Se le aziende che saranno coinvolte nella sua realizzazione nel frattempo si verranno a trovare strozzate dal costo del denaro, potrebbe innestarsi un discesa agli inferi dell’ economia del Paese molto difficile da frenare. L’ipotesi è meno remota di quanto possa apparire a prima vista. Permanendo ancora lo stato di salute delle attività produttive italiane in una fase di debilitazione, potrebbe verificarsi una situazione dello stesso genere di quella in cui, mentre la cura sta facendo effetto, il paziente si ammali, in maniera più grave di quello curato, di altro male. Al dopolavoro una sequenza simile sarebbe commentata con la sagace espressione: “il proposito era di arricchirsi, in pratica hanno contratto debiti”. Con l’augurio che ciò non accada, anche se il pericolo esiste.