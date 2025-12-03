Lagarde: inflazione resterà attorno a target 2% nei prossimi mesi

Roma, 3 dic. (askanews) – La Banca centrale europea si attende che nei prossimi mesi l’inflazione media dell’area euro “resti attorno al nostro obiettivo del 2%”, con rischi bivalenti, sia al rialzo che al ribasso. In questo quadro “continuiamo a seguire un approccio legato ai dati”, in cui le decisioni vengono prese dal Consiglio direttivo “volta per volta”. Lo ha spiegato la presidente Christine Lagarde, durante una audizione al Parlamento europeo.

“In particolare – ha detto – le nostre decisioni sui tassi di interesse saranno basate sulla nostra valutazione delle prospettive di inflazione, dei rischi che le circondano, così come sull’inflazione di fondo e sulla forza della trasmissione della linea monetaria. Non ci vincoliamo ad alcun percorso predeterminato” sui tassi.