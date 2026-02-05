Lagarde: invierò ai leader Ue “lista delle cose da fare” per la crescita

Roma, 5 feb. (askanews) – La Banca centrale europea sta preparando una sorta di “lista della spesa”, da recapitare ai leader europei, per la riunione straordinaria sulla competitività della prossima settimana. Lo ha riferito la presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo.

“Abbiamo deciso in vista della riunione del 12 febbraio di dare la nostra lista ai leader”. Quella che elenca raccomandazioni, fornite da tempo su Unione di risparmi e investimenti, l’euro digitale, il rafforzamento del mercato unico europeo, l’autonomia strategica europea, la semplificazione delle normative il rafforzamento del quadro istituzionale.

“Invierò (la lista) a ognuno dei leader dell’Unione europea, alla presidente della Commissione europea e al presidente del consiglio Ue. Questa è la nostra lista delle cose da fare che riteniamo sia molto probabile possano migliorare la crescita, migliorare la produttività e dispiegare il potenziale inespresso dei talenti europei”, ha detto.