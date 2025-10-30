Lagarde scherza: a Firenze grazie a Bankitalia “posizione magnifica”

Firenze, 30 ott. (askanews) – Al Consiglio direttivo della Bce, oggi “direi che grazie all’ospitalità della Banca d’Italia siamo in una posizione magnifica”. E’ la battuta con cui la presidente della Bce, Christine Lagarde, durante una conferenza stampa dopo la riunione del direttorio a Firenze, ha risposto a chi le chiedeva se con i tassi al 2% la Bce fosse sempre in una “buona posizione.

E su questo, guardando ai tassi, “dal punto di vista monetario siamo in una buona posizione. E’ fissata? No – ha detto – ma faremo quello che dobbiamo per restarci”.