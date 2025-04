Lagarde: Trump? “Certa che collaborazione Bce-Fed resterà immutata”

Roma, 17 apr. (askanews) – “Lasciatemi dire in modo molto chiaro che ho un grandissimo rispetto per il mio collega e amico Jay Powell”, il presidente della Federal Reserve. “Abbiamo una relazione molto solida tra banche centrali. Penso che questa relazione sia decisiva per avere una infrastruttura solida, in cui assicurare che ci sia stabilità”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde rispondendo a una domanda sulle ultime critiche del presidente Usa, Donald Trump al presidente della Fed.

“Abbiamo dimostrato in passato che possiamo operare sulla base di consultazioni e su comprensione dei rischi finanziari e sono certa che continueremo a farlo in maniera immutata”, ha aggiunto nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo. (fonte immagine: ECB).