Lagardère: società, nessuna decisione presa su cessione ramo Live Entertainment

Parigi, 23 giu. (Adnkronos) – “Nessuna decisione è stata presa circa la vendita di Lagardère Live Entertainment”, la controllata del gruppo Lagardère che detiene tra l’altro alcune sale da spettacolo parigine prestigiose come il Bataclan, le Folies Bergère e il Casino de Paris. A precisarlo in una nota è Lagardère in merito ai rumors circolati nei giorni scorsi. Il 15 giugno il quotidiano economico francese ‘Les Echos’ parlava della messa in vendita della controllata che veniva valutata intorno ai 70 miliardi di euro.