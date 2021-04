Lagardère: verso l’addio all’accomandita, gruppo conferma progetto trasformazione in spa

Parigi, 26 apr. (Adnkronos) – Verso l’addio all’accomandita. Il gruppo francese Lagardère guidato da Arnaud Lagardère conferma oggi che sta studiando un progetto di trasformazione della società che potrebbe passare dall’attuale forma di società in accomandita a società per azioni (societé anonyme, sa). “In seguito alle indiscrezioni Lagardere Sca conferma che è allo studio un progetto di trasformazione in per azioni. Sono attualmente in corso delle discussioni con i principali azionisti. Non c’è certezza al quanto all’esito delle discussioni in corso”, spiega il gruppo in una nota.