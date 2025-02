L’agenda 2030 vista dagli artisti

Da anni si parla e si studia l’agenda 2030 come una corsa ad ostacoli assolutamente da vincere. Da qualche parte, ormai, si vocifera di una traslazione in avanti dell’agenda, almeno fino al 2050. Cosa è successo? Cosa c’è da sapere sull’agenda 2030? Ce ne parlano due giovani artisti, Denise Micera ed Emanuele Ortiero, impegnati a promuovere l’agenda 2030 e ad intercettare problemi e potenziali soluzioni.

di Denise Micera ed Emanuele Ortiero

L’agenda 2030 è un piano d’azione globale adottato dalle Nazioni Unite nel 2015 per promuovere lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo. Comprende 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che mirano a risolvere sfide globali come la povertà, le disuguaglianze, la protezione dell’ambiente e la promozione della pace e della giustizia. Ecco alcuni degli obiettivi prestabiliti: sostenibilità in tutte le sue forme, “leave no one behind” nessuno deve essere lasciato indietro, educazione per tutti e parità di genere, innovazione e partnership, città del futuro, il ruolo delle imprese e un’opportunità per tutti. Perché è importante? L’agenda 2030 rappresenta un impegno a livello mondiale per costruire un futuro più equo, sostenibile e prospero con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone e proteggere soprattutto il nostro pianeta. Quali sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)? Gli SDGs sono dunque i 17 obiettivi che coprono l’ambito sociale, economico, ambientale e politico. Come possiamo contribuire come cittadini? Ridurre il consumo di energia e risorse, scegliere prodotti più sostenibili, ridurre gli sprechi alimentari, ridurre l’uso della plastica e promuovere l’educazione alla sostenibilità.

L’agenda 2030 ha portato una visione ambiziosa di sviluppo sostenibile per il futuro del nostro pianeta, ma la domanda se davvero stia andando “come dovrebbe” è complessa e dipende da diversi fattori. Proviamo insieme a stilare un’analisi su come stanno andando i progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Cominciamo dalla povertà. Negli ultimi anni, la povertà estrema è diminuita in molte parti del mondo, soprattutto grazie a politiche di crescita inclusiva e al miglioramento dell’accesso all’istruzione dei servizi sanitari. Per quanto concerne la salute, ci sono stati progressi significativi nella lotta contro malattie infettive come HIV/AIDS, così come nei tassi di mortalità infantile e materna. Nell’ambito dell’educazione, più bambini stanno accedendo all’istruzione di base, e ci sono segnali di miglioramento nell’istruzione per le ragazze e nelle politiche di educazione inclusiva. Quali sono invece le sfide principali? Il cambiamento climatico, questo è davvero uno degli obiettivi dove i progressi sono ancora insufficienti. Sebbene ci siano iniziative internazionali, come l’Accordo di Parigi di qualche annetto fa, le emissioni di gas serra non sono diminuite in modo significativo. La crisi climatica è sempre più urgente e le nazioni non stanno rispettando gli impegni necessari per evitare il riscaldamento globale. Passando alla gestione di Pace e giustizia, nonostante alcuni successi nella promozione dei diritti umani e della giustizia, ci sono ancora conflitti armati e violazioni dei diritti umani in molte parti del mondo. Non mancano le nefaste conferme di corruzione e violenza che continuano a rappresentare ostacoli del progresso. Cosa manca per accelerare i progressi? Impegni più concreti e azioni rapide: i progressi rapidi sono infatti ancora troppo lenti. I Paesi devono accelerare le azioni, adottare politiche più ambiziose e rispettare gli impegni presi. E’ necessario che i governi promuovano leggi e politiche che incoraggino la sostenibilità e l’equità in tutti i settori. L’agenda 2030 rappresenta una sfida globale che riguarda ciascuno di noi. Ogni obiettivo è fondamentale verso un mondo dove nessuno sia lasciato indietro, dove la dignità umana, il rispetto per l’ambiente e la solidarietà siano le basi di ogni azione. Per raggiungere questi traguardi, è necessaria una collaborazione costante, un impegno concreto e la volontà di agire con responsabilità e visione a lungo termine. Solo unendo le nostre forze, affrontando le sfide globali con coraggio e determinazione, potremmo realizzare una società che promuove il benessere, la giustizia e la pace garantendo un futuro migliore per le generazioni a venire. La strada verso il 2030 è ancora lunga, ma con il contributo di tutti possiamo fare la differenza. Iniziamo oggi, per un domani che possa essere migliore per ogni persona e per il nostro pianeta. Questo tipo di conclusione mira a rafforzare l’importanza dell’impegno collettivo e dell’azione concreta per raggiungere gli obiettivi dell’agenda 2030.