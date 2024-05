L’agente di Kvaratskhelia: “C’è l’offerta del Psg”

Roma, 28 mag. (askanews) – “Non c’è nessun interesse dell’Arabia Saudita per Kvara. Sul giocatore c’è il Psg, tutto però dipenderà dalla decisione del Napoli e del suo presidente”. Parla così Mamuka Jugelim, agente di Kvicha Kvaratskhelia, all’edizione georgiana del sito de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’offerta per il georgiano è di ben 100 milioni di euro da parte dei parigini. Considerando la partenza di Mbappé, la squadra di Luis Enrique è infatti al lavoro per trovare il sostituto. L’attaccante, però, sarebbe uno dei punti fermi di Conte, qualora l’ex Ct chiudesse l’accordo con i campioni d’Italia 2023 diventando il nuovo allenatore.