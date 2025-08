L’aggiornamento del sistema missilistico statunitense THAAD

Recentemente l’espero cinese Guo Yanying, ha comunicato che il 27 dicembre 2024, il sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense-difesa area terminale ad alta quota) schierato in Israele ha intercettato con successo un missile ipersonico a medio raggio Palestine-2 lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen. Questa è stata la prima volta che il sistema THAAD ha intercettato con successo un missile ipersonico in un combattimento reale. Tuttavia, l’esercito israeliano non ha successivamente utilizzato il sistema per intercettare il missile Palestine-2 lanciato dagli Houthi. Si ipotizza che ciò possa essere dovuto all’insufficiente capacità del sistema THAAD di intercettare missili ipersonici e al suo basso tasso di successo nelle intercettazioni.

In secondo luogo, nell’ambito dei piani di riduzione della spesa militare, gli Stati Uniti d’America hanno approvato un contratto tra il Dipartimento della Difesa e Lockheed Martin per lo sviluppo del missile antimissile THAAD-6. Secondo quanto riportato, il missile THAAD-6 è progettato per intercettare missili ipersonici. Il Dipartimento della Difesa ha inoltre richiesto a Lockheed Martin di integrare il sistema THAAD con il sistema Patriot-3 e di collegarlo in rete con il sistema di comando di battaglia integrato di difesa aerea e missilistica (Integrated Battle Command System) dell’esercito statunitense.

Dal 2015, Lockheed Martin, su commissione dell’esercito statunitense, ha aggiornato il sistema THAAD, un modello migliorato noto come Enhanced THAAD. In seguito, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha proposto lo sviluppo del missile antimissile THAAD-6. Gli analisti suggeriscono che l’esercito statunitense riponga le sue speranze su questi modelli aggiornati per intercettare le armi ipersoniche. Integrando THAAD, Patriot e altri sistemi antimissile con l’Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IAMD-IBCS), realizzando operazioni e migliorando ulteriormente l’efficacia nell’intercettazione dei missili ipersonici.

Si afferma che il sistema THAAD sia l’unico sistema di difesa missilistica terrestre al mondo in grado di intercettare missili balistici sia all’interno che all’esterno dell’atmosfera. Da quando Lockheed Martin ha ripreso lo sviluppo del sistema nel 2004, entro la fine del 2022 sono stati completati 19 test di intercettazione, con 16 intercettazioni riuscite, per un tasso di intercettazione dell’84%. In particolare, tutti i 19 test hanno intercettato missili balistici, con pochi missili ipersonici come bersaglio. Alcuni analisti ritengono che ciò sia dovuto al fatto che gli Stati Uniti d’America non hanno ancora prodotto un missile ipersonico standard per i test di intercettazione.

I missili ipersonici possiedono due caratteristiche tecniche principali: 1) il volo supersonico, che supera Mach 5 (6.1745 km/h; il Mach è il rapporto tra la velocità di un oggetto e la velocità del suono nel mezzo attraverso cui si muove, sia esso aria, acqua o altro); 2) la capacità di effettuare cambi di traiettoria altamente manovrabili nella loro fase terminale. I cambi di traiettoria rappresentano una sfida maggiore per i difensori rispetto alle velocità supersoniche. In generale, i missili ipersonici in arrivo volano principalmente nell’atmosfera. Mentre le loro velocità a metà rotta superano Mach 10 (12.348 km/h), le loro manovre nella fase terminale la riducono a Mach 5-8 (6.174-9878,4 km/h).

A questo punto, la capacità di manovra dell’intercettore diventa cruciale, mentre la velocità diventa relativamente secondaria. Il sovraccarico di manovra si riferisce alla massima accelerazione che un missile può sopportare durante rapidi cambi di direzione o altre manovre drastiche. È l’indicatore principale della capacità di un intercettore di modificare rapidamente la propria traiettoria per colpire un bersaglio in manovra.

Esistono quindi traiettorie di manovra tipiche dei missili ipersonici che potrebbero facilitare l’intercettazione dei missili ipersonici? Sfortunatamente, i ricercatori non sono nemmeno riusciti a elaborare un’espressione matematica approssimativa. Pertanto, non solo è difficile produrre missili bersaglio, ma anche le simulazioni al computer sono complesse. I radar terrestri hanno ancora meno probabilità di tracciare e intercettare i bersagli prevedendone la traiettoria, come fanno con i missili balistici. Questa rappresenta la principale difficoltà nello sviluppo di sistemi antimissile per la difesa dai missili ipersonici.

Negli ultimi anni, a causa del rapido sviluppo di armi ipersoniche da parte della Russia, le forze armate statunitensi ritengono che l’attuale necessità di difesa contro i missili ipersonici abbia superato la domanda di questo tipo di arma.

Secondo quanto riportato dai media internazionali, alti funzionari della Missile Defense Agency statunitense hanno raggiunto un consenso sullo sviluppo di un sistema di difesa missilistica ipersonica: in primo luogo, la difesa contro i missili ipersonici e la difesa contro i missili balistici possono essere combinate in un unico sistema, eliminando la necessità di un sistema separato; in secondo luogo, gli intercettori dei sistemi antimissile esistenti utilizzano tutti un approccio hit-to-kill/Kinetic Kill Vehicle (colpisci per uccidere/Veicolo cinetico mortale), con un certo livello di sovraccarico di manovrabilità. Con ulteriori aggiornamenti e modifiche, possono essere utilizzati per intercettare i missili ipersonici; in terzo luogo, l’integrazione di diverse armi antimissile in un sistema integrato di comando e controllo del combattimento per la difesa aerea e missilistica migliorerà ulteriormente l’efficacia in combattimento del sistema complessivo.

Tuttavia, Lockheed Martin riconosce che l’attuale missile intercettore THAAD presenta due importanti difetti tecnici. In primo luogo, la sua portata radar è limitata, a soli 200 chilometri, il che significa che il sistema non ha il tempo di effettuare una seconda intercettazione dopo un’intercettazione iniziale fallita. In secondo luogo, man mano che il missile intercettore entra ed esce dalla rarefatta atmosfera, il carburante del suo razzo monostadio si esaurisce, con conseguente manovrabilità insufficiente e difficoltà nell’intercettazione di missili ipersonici a medio e lungo raggio. Lockheed Martin ritiene che l’aggiornamento del razzo monostadio del missile intercettore THAAD con uno a due stadi potrebbe risolvere questi problemi e migliorare le prestazioni operative del sistema.

Dal 2015, Lockheed Martin ha ricevuto l’incarico dalle forze armate statunitensi di aggiornare il sistema THAAD. Il modello aggiornato, denominato Enhanced THAAD, utilizza un razzo a propellente solido a due stadi con una spinta significativamente aumentata. Questo non solo aumenta la gittata dell’intercettore a 600 chilometri, ma ne aumenta anche la manovrabilità da 10 a 40 volte, consentendo al sistema di ottenere molteplici opportunità di intercettazione e migliorando così il suo tasso di successo contro i missili ipersonici. Inoltre, questo aggiornamento migliora il sistema di controllo dell’assetto e della traiettoria dell’intercettore THAAD, consentendo un controllo preciso dell’intensità e della direzione della spinta utilizzata per regolare l’assetto e la traiettoria.

In teoria, l’evoluzione del prototipo del sistema THAAD nel sistema Enhanced THAAD dimostra una significativa innovazione tecnologica, offrendo speranza al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America.

Al contempo l’S-500 Prometheus è il sistema missilistico terra-aria a lungo raggio di ultima generazione della Russia, progettato per intercettare una varietà di minacce avanzate, tra cui armi ipersoniche, missili balistici e persino satelliti in orbita terrestre bassa. È destinato a diventare una componente chiave della rete integrata di difesa aerea russa, fungendo da strato di difesa mobile esterno. È entrato in servizio alla fine del 2024. Questo sistema ha una gittata compresa tra 40 e 180 chilometri e, come il THAAD, può intercettare, come detto, missili balistici sia all’interno che all’esterno dell’atmosfera. La sua gittata di difesa aerea è di 600 chilometri, una caratteristica assente nel THAAD. Al contrario, il sistema Enhanced THAAD deve ancora essere formalmente finalizzato e nemmeno i prototipi fisici sono stati presentati al pubblico. Ciò potrebbe essere dovuto alle sfide tecniche che ne ostacolano la ricerca e lo sviluppo.

Quindi, il sistema di difesa missilistica THAAD-6 è davvero un THAAD potenziato? Le informazioni attualmente disponibili sono limitate, il che rende difficile stabilirlo con certezza. Ciò che è certo è che sia il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America che Lockheed Martin attingeranno all’esperienza e alle lezioni apprese dallo sviluppo del sistema THAAD potenziato nello sviluppo del sistema di difesa missilistica THAAD-6, sfruttando i risultati della ricerca esistente e difficilmente “reinventando la ruota”.

L’obiettivo finale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America è integrare armi antimissile come il THAAD-6 e il Patriot-3 nello IAMD-IBCS dell’esercito per ottenere un comando unificato, la condivisione delle informazioni e una migliore efficacia operativa. Lo IAMD-IBCS è un componente fondamentale del sistema integrato di difesa aerea e missilistica delle forze armate statunitensi. Integrando diverse risorse e informazioni di combattimento, il sistema consente la consapevolezza della situazione sul campo di battaglia in tempo reale, la rapida assegnazione delle missioni di combattimento e il comando preciso di tali operazioni, migliorando così l’efficacia operativa del sistema in contesti di battaglia complessi.

Già nel 2020, l’esercito statunitense ha condotto diversi test a distanza dello IAMD-IBCS e successivamente ha annunciato che il sistema aveva raggiunto la capacità operativa iniziale ed era stato dispiegato. Molti esperti ritengono che la complessità tecnica del sistema renda pochi test tutt’altro che sufficienti. Inoltre, i test di intercettazione hanno coinvolto solo pochi sistemi di difesa missilistica, tra cui Patriot, Sentinel e Avenger. Il sistema THAAD, un’arma antimissile primaria, non è stato incluso.

Le armi ipersoniche si stanno sviluppando rapidamente in molti Paesi e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America sta cercando modi per intercettarle. La rete di sistema e le operazioni integrate sono considerate tra le misure più importanti. Anche prima della finalizzazione dello IAMD-IBCS, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America ha richiesto che il sistema THAAD, schierato in diversi Paesi, fosse sottoposto a test di integrazione con altri sistemi di difesa aerea. Nel 2018, i sistemi THAAD e Patriot-2/-3 schierati nella Repubblica di Corea (sud) sono stati sottoposti a un Joint Contingency Operational Requirements Test. Durante il test, il THAAD era responsabile della difesa ad alta quota (da 40 a 150 chilometri), mentre il sistema Patriot aveva il compito della difesa a bassa quota (da 15 a 40 chilometri). L’esercito statunitense spera di raggiungere la condivisione delle informazioni e l’interoperabilità hardware e software tra i due sistemi aggiungendo una piccola quantità di aggiornamenti, consentendo così il rilevamento precoce di bersagli a distanze maggiori. I test hanno dimostrato che questo approccio integrato offre ai due sistemi tre opportunità di intercettazione durante la difesa terminale, migliorando significativamente il tasso di successo nell’intercettazione dei missili ipersonici. Alcuni analisti ritengono che, rispetto al grande e complesso IAMD-IBCS, questo sistema di combattimento in rete più piccola sembri maggiormente affidabile.