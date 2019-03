Lagorio (Easyjet): Napoli città attrattiva, continueremo a investire. Quest’anno qui 3,6 milioni di passeggeri

“Napoli è una delle nostre tre basi italiane, è un aeroporto dove Easyjet è leader, qui un passeggero su tre vola con Easyjet e vogliamo continuare a investire”. Lo ha detto Lorenzo Lagorio, country manager di Easyjet Italia, all’aeroporto di Napoli Capodichino dove è stato presentato il nuovo Airbus320neo. “Consideriamo Napoli attrattiva – ha aggiunto Lagorio – e per questo stiamo investendo qui. Crediamo in Napoli, portiamo qui ogni anno parecchi turisti dall’Italia e dall’Europa. Quest’anno trasporteremo da e per Napoli 3,6 milioni di passeggeri. Con le nostre rotte oggi Napoli è più accessibile”, ha concluso Lagorio.