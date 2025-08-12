L’Alaska verso il summit Trump-Putin, tra paure e speranza di pace

Abitanti divisi, alcuni temono attacchi o nulla di fatto

Anchorage (Alaska), 12 ago. (askanews) – L’Alaska si prepara ad accogliere il vertice di Ferragosto tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, primo faccia a faccia tra i presidenti dei due paesi da quando la Russia ha invaso l’Ucraina a febbraio 2022. Un vertice presentato dal tycoon come un “incontro di riflessione” per valutare le sue idee per porre fine alla guerra in Ucraina, e per cui i leader europei hanno espresso preoccupazione per l’assenza di Kiev, chiedendo ne siano rispettati gli interessi.Né la Casa Bianca né il Cremlino hanno ancora confermato il luogo preciso, la durata o il programma dell’evento. L’Anchorage Daily News scrive che il governatore dell’Alaska, i senatori e il sindaco di Anchorage hanno dichiarato di non aver ricevuto informazioni ufficiali. Ma gli abitanti della città più grande dello Stato si dicono sorpresi per la scelta della loro “casa” come luogo di incontro per un summit così importante e qualcuno teme disordini o ha paura di minacce più grandi.”Siamo stati molto sorpresi di sapere che Trump e Putin si sarebbero incontrati qui al Nord – dice Rod Perry, fondatore della corsa con cani da slitta Iditarod Race – sembra un luogo logico perché è piuttosto centrale per entrambi. Speriamo solo che possano porre fine a questa orribile guerra, c’è stato così tanto spargimento di sangue e così insensato”.”Onestamente, non sono entusiasta – afferma una donna – non sono entusiasta che ciò avvenga in Alaska, soprattutto perché sento che è come se si mettesse un obiettivo sull’Alaska, come se fossimo al fianco di Putin e Trump. E penso anche che ci metta a rischio di possibili attentati o attacchi terroristici. Credo che Putin sia un criminale di guerra e non credo che ci sia alcun posto in America dove sia un ospite gradito”.”Non credo si arriverà a molto – sostiene un ragazzo – penso che finché la Russia sarà governata da oligarchi e criminali di guerra, le relazioni tra Stati e Russia non miglioreranno. Forse tra 20 o 30 anni vedremo come andrà a finire…”Intanto, la Federal Aviation Administration ha pubblicato un avviso che prevede la chiusura temporanea di ampie porzioni di spazio aereo sopra Anchorage, in previsione di “viaggi importanti”. E il Dipartimento dei Trasporti dell’Alaska ha avvertito della possibilità di ritardi stradali a causa dei convogli di sicurezza e della movimentazione di più velivoli in diversi aeroporti.