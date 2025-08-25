L’Alfa Romeo 33 Stradale debutta in Nord America alla Monterey Car Week

TORINO (ITALPRESS) – In occasione della Monterey Car Week 2025, gli appassionati hanno potuto partecipare all’atteso debutto statunitense dell’Alfa Romeo 33 Stradale. Frutto di una lavorazione estremamente attenta fin nei minimi dettagli, la 33 Stradale ha catturato gli sguardi degli appassionati in quattro delle più prestigiose sedi dell’evento, offrendo un’indimenticabile dimostrazione di passione per design, performances e pura maestria artigianale italiana.

Ispirata all’originale Tipo 33 Stradale del 1967, una delle vetture più belle di sempre, la nuova 33 Stradale è un capolavoro in cui si fondono magistralmente tradizione e innovative soluzioni all’avanguardia. Alle sinuose linee che definiscono il suo design è abbinato un propulsore V6 biturbo da 3,0 litri che eroga una potenza di 630 CV e offre prestazioni straordinarie: da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e una velocità massima di 333 km/h.

Ciascun esemplare di 33 Stradale è realizzato interamente a mano in Italia presso la Carrozzeria Touring Superleggera. Saranno prodotti solo trentatrè esemplari a livello mondiale, tutti già venduti, il che fa di 33 Stradale non solo un capolavoro della tecnica, ma anche una delle automobili da collezione più esclusive dell’era moderna.

Foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).