L’alleanza degli alumni: nel libro di Del Bove, Nicotri e Pelli il valore della restituzione

C’è una parola che nel lessico contemporaneo suona quasi sospetta: restituzione. Siamo abituati a pagare, ottenere, archiviare. Fine della storia. L’alleanza degli alumni. Fare insieme, restituendo, trasformati rompe questo schema con una tesi semplice e tutt’altro che accomodante: ciò che si riceve – soprattutto in ambito universitario – non si chiude con un titolo appeso al muro. Si trasforma e si rilancia.

Il volume, firmato da Stefano Del Bove, Francesco Nicotri e Daniele Pelli, nasce dentro un’esperienza concreta – quella del mondo degli alumni – e la usa come lente per leggere qualcosa di più grande: l’identità di chi ha attraversato un ateneo e oggi è chiamato a farne parte in modo nuovo, adulto, responsabile.

La prefazione di S. E. mons. Nunzio Galantino mette subito il dito nella piaga. Viviamo nell’epoca dell’“usa e getta”, anche nelle relazioni. Tutto ha un prezzo, tutto sembra esaurirsi nello scambio economico. Anche l’università rischia di essere ridotta a transazione: tasse pagate, esami sostenuti, laurea ottenuta. Transazione chiusa. Invece no. Quando in gioco c’è l’educazione, lo scambio non è mai simmetrico. Resta uno scarto, un “di più” che non si può contabilizzare. È lì che nasce il dovere – prima ancora che la scelta – di restituire.

Nel primo saggio, Stefano Del Bove, gesuita e docente alla Pontificia Università Gregoriana, dove dirige il Diploma in Leadership e Management ed è cappellano dell’ateneo, riflette sull’identità degli ex alunni di oggi e di domani. Non una categoria nostalgica, ma una comunità in divenire. L’essere alumni non coincide con l’aver studiato “in quel posto”, ma con l’assumere una postura: riconoscere ciò che si è ricevuto e metterlo in circolo, con consapevolezza e responsabilità.

Il secondo contributo, firmato da Francesco Nicotri e Daniele Pelli, porta il discorso sul terreno dell’esperienza associativa. Nicotri, giornalista e responsabile delle relazioni istituzionali di askanews, è oggi coordinatore del comitato direttivo di LAN – Luiss Alumni Network; Pelli, amministratore delegato di askanews e di Luxy, siede in diversi consigli di amministrazione e presiede proprio LAN – Luiss Alumni Network, oltre a far parte del consiglio di amministrazione dell’Università Luiss Guido Carli.

Nel loro saggio, “Ri-attraversare, abitando, gli anni di studio”, gli autori mostrano come la comunità degli alumni possa diventare molto più di una rete di contatti. “Ri-attraversare” l’università non significa indulgere nei ricordi, ma riabitarli: l’esperienza accademica non è un capitolo chiuso, ma un ecosistema che continua a generare relazioni, opportunità e impegno civile e professionale.

La postfazione del professor Alberto Felice De Toni amplia ulteriormente l’orizzonte, collocando il tema dentro le trasformazioni della leadership e delle comunità educative contemporanee.

Il cuore del libro sta in un’idea forte: non si restituisce semplicemente ciò che si è ricevuto, ma ciò che si è diventati grazie a ciò che si è ricevuto. La restituzione non è rimborso. È trasformazione. È surplus. È responsabilità che nasce dall’identità.

Nella collana Riflessioni sopra un’esperienza di Academ editore, questo volume non offre formule motivazionali né manuali di networking. Propone una visione e lancia una sfida: se l’università ha inciso davvero sulla nostra vita, allora non possiamo limitarci a dire grazie. Dobbiamo dimostrarlo.li