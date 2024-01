L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile studia Oxfam: ipotesi di 230 anni ai ritmi attuali per porre fine alla povertà?

Testo di Sofia Petrarca (ASviS)

I miliardari raddoppiano la ricchezza, generando un “livello di disuguaglianze osceno”. Oxfam presenta a Davos un Rapporto per limitare il ruolo delle imprese, rivitalizzando quello dello Stato (https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2024-01/Davos%202024%20Report-%20English.pdf).

“I cinque maggiori miliardari hanno raddoppiato la loro ricchezza e quasi cinque miliardi di persone, ovvero il 60% della popolazione, si sono impoveriti”. Queste le parole di Amitabh Behar, direttore ad interim di International che lo scorso 15 gennaio ha presentato il rapporto in apertura del World economic forum (Wef) di Davos, il meeting economico annuale di alto livello che si tiene nell’omonima città svizzera.

I miliardari sono più ricchi di 3,3 migliaia di miliardi di dollari rispetto al 2020, e sono cresciuti tre volte più velocemente del tasso di inflazione. Mentre i più ricchi del mondo vedono aumentare le loro fortune a un ritmo impressionante, centinaia di milioni di persone subiscono tagli alle retribuzioni reali, generando un divario sempre più ampio tra le classi sociali. Ai ritmi attuali, dice l’Oxfam, ci vorranno 230 anni per porre fine alla povertà.

Oxfam sollecita una nuova era di azione pubblica, che comprenda i servizi pubblici, la regolamentazione delle imprese, lo smantellamento dei monopoli e l’introduzione di tasse permanenti sulla ricchezza e sui profitti in eccesso

“È una scelta fondamentale che il World economic fortum e, direi, la comunità mondiale, devono fare. Si tratta di una scelta politica che mira a garantire l’uguaglianza. Non possiamo continuare con questo livello di disuguaglianze osceno”, ha proseguito Amitabh Behar.

Nell’ultimo capitolo, il rapporto esamina i passi fondamentali che possono essere compiuti a livello nazionale e globale per aumentare radicalmente il livello di uguaglianza nel mondo, limitare il potere delle imprese e costruire economie per tutti.

Il rapporto sottolinea l’importanza cruciale del ruolo del G20 (da dicembre 2023 a guida brasiliana) e del processo di riforma del Vertice delle Nazioni unite per promuovere l’unità tra i Paesi del Nord e del Sud del mondo. Il miglioramento della qualità dei dati e dei metodi di misurazione delle disuguaglianze è un altro passo essenziale in questa direzione.

Un altro degli obiettivi che Oxfam propone per il futuro riguarda la limitazione del potere delle grandi imprese. “Stiamo entrando in un’era di supremazia dei miliardari, un’era di potere monopolistico corporativo e di privatizzazione dei servizi pubblici, di razzia della madre terra, essenzialmente per garantire sempre più profitti per gli azionisti miliardari” ha denunciato il direttore Oxfam. L’organizzazione non-profit ha dunque delineato tre strumenti concreti e pratici per modificare questo trend. Di seguito, una sintesi proposta dall’ASviS:

1. Rivitalizzare lo Stato: uno Stato forte e dinamico è il miglior baluardo contro il potere delle imprese e un rimedio per correggere i fallimenti del mercato. È anche la chiave per guidare e plasmare l’economia verso obiettivi collettivi. Per raggiungere questi traguardi, è necessario: investire nei servizi pubblici per ridurre le disuguaglianze; esplorare l’opzione di monopolio pubblico in alcuni settori chiave; rafforzare la governance, migliorando trasparenza, responsabilità, partecipazione pubblica e supervisione delle istituzioni; porre fine alla fornitura a scopo di lucro di beni pubblici come l’istruzione e la sanità.

2. Regolamentare le imprese: le aziende più grandi sono responsabili di un’estrema disuguaglianza tra classi sociali, sovrastano i governi e minano le scelte e le libertà delle persone a livello globale. I governi devono usare il loro potere per arginare quello (incontrollato) delle multinazionali. Come? Smantellando monopoli privati e democratizzando le regole sui brevetti; limitando i pagamenti dei dividendi e sostenendo soluzioni pubbliche; richiedendo alle aziende di pubblicare e attuare politiche di genere e di inclusione; aumentando urgentemente le tasse sui dividendi e sulle plusvalenze.

3. Reinventare il Business: le strutture aziendali sono per loro natura antidemocratiche, gestite da e nell’interesse di una piccola élite. È necessario perciò introdurre strumenti di governance democratica nelle imprese e sostenere metodi alternativi, come le forme di proprietà gestite dai dipendenti o dalla comunità.

“Questo capitalismo al servizio dei super ricchi deve cambiare” ha concluso Behar, “deve tenere conto degli stakeholder, della catena di approvvigionamento, dei lavoratori, del pianeta e delle comunità. Ci sono dei cambiamenti fondamentali che devono essere apportati”. “Aumenta i guadagni e non genera ozio”

